Alerte ! Il faut arrêter ce marabout…Il va mettre le feu au Sénégal

Au Sénégal, on aura tout vu. De vrais marabouts, guides spirituels, des marabouts charlatans, véritables arnaqueurs, des marabouts dragueurs, fins gentlemen et des marabouts hommes d’affaires, puissants businessmen. Mais des marabouts pyromanes, destructeurs de la cité, le Sénégal vient d’en voir. Depuis l’alternance générationnelle observée à la tête de l’État, on assiste impuissants à la sortie d’un marabout qui veut tout détruire devant lui. Il tire sur tout. L’ancien Président, malgré son absence constatée dans la vie politique, n’est pas épargné. Et les nouvelles autorités sont dans sa ligne de mire…

Les marabouts peuvent être aussi dangereux pour l’avenir d’un pays. Et ce que le Sénégal est en train de vivre en ce moment, est surréaliste. Un marabout fait la UNE des journaux rien que pour raconter du « tocc tocc » (ragots). Ce marabout n’est pas à ses premiers coups. C’est un habitué des faits. C’est à cause des ragots qu’il aime tant raconter qu’il avait été mis en prison sous Macky Sall. Il a fallu qu’il mette de l’eau dans son bissap pour que les charges pour lesquelles il était poursuivi, soient abandonnées.

Vous l’avez déviné. Ce marabout n’est autre que Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, député à l’Assemblée nationale. Il a jeté un pavé dans la mare de Benno Bokk Yaakaar, ce qui a jeté l’opprobre sur l’ancien Président. « Quand j’ai décidé de soutenir Amadou Ba à la Présidentielle, Macky Sall m’a appelé et m’a demandé de ne pas le faire », a déclaré le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, par ailleurs Président du mouvement Nekkal Fi Askan Wi sur la Sen TV.

Ceux qui sont habitués aux sorties fracassantes ont du mal à le croire. Pourquoi Macky Sall appellerait Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly pour lui demander de s’abstenir de soutenir Amadou Ba ? Alors que d’autres hommes et femmes qui se distinguent dans la politique avaient apporté leur soutien à Amadou Ba sans que Macky Sall ne leur demande de s’abstenir de le faire. Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly aime les sorties fracassantes.

Dès qu’un membre de la classe politique est dans sa ligne de mire, il n’hésite pas à l’attaquer. Il s’en était pris aussi à Karim Wade. Si ce n’est pas Macky Sall, c’est Karim Wade. Et hier il s’est attaqué au duo « Diomaye-Sonko »

Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, Président du mouvement Nekal fi Askan Wi : « Macky Sall veut séparer Ousmane Sonko et Diomaye Faye ». Macky Sall est actuellement loin du Sénégal, n’a pas le temps de s’occuper des affaires intérieures du pays, comment pourra-t-il alors chercher à séparer Diomaye Diakhar et Sonko. Que cherche Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly à travers ses différentes sorties.

Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly est un pyromane. Il cherche à travers certaines de ses déclarations à mettre en mal tout le monde et mettre le feu à travers le pays. Ensuite, ce marabout est un homme qui aime se faire distinguer. Il faut qu’il fasse la UNE des journaux, c’est la seule façon pour lui d’exister politiquement. Cela, quitte à brûler tout le pays. Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly est un des rares marabouts au Sénégal à avoir pareil comportement.

Au Sénégal, on attend d’un marabout qu’il soit à équidistance des chapelles politiques pour pouvoir réconcilier tous les acteurs politiques à chaque fois qu’il y a des tensions, des remous. Ce qui est loin d’être le cas pour Cheikh Abdou Bara Bara Doly qui passe son temps à allumer ce pays. Au moment où un nouveau régime est en place et bénéficie d’un état de grâce, au lieu d’appeler à ce que toutes les forces se fédèrent, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly agit autrement.

Son seul terrain favori, c’est de faire des sorties fracassantes et jeter l’opprobre sur des acteurs de la classe politique qu’il cible. Ce marabout est dangereux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn