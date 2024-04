«Protocole du Cap Manuel»…les conséquences d’une amnistie controversée

Le «protocole du Cap Manuel» n’est plus une rumeur ! Tous les sénégalais savent que l’ancien président Macky Sall a négocié avec l’actuel premier ministre. Personne ne sait encore quels sont les termes de ce commun accord. Mais ce qui ests sûr, ce protocole ne sera pas sans conséquences dans la marche du pays. Et les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) risquent d’en payer les frais dans les années à venir.

Une amnistie, c’est au nom d’une réconciliation nationale que Ousmane Sonko a été libéré de prison. L’architecte Pierre Goudiaby Atepa et le militant des droits de l’homme Alioune Tine seraient au cœur de ces négociations officieuses entre le président sortant et l’actuel premier ministre. Dans un entretien accordé à un journal de la place, l’ancien député Cheikh Oumar Sy soutenait que ces négociations ont déclenché la procédure de libération des détenus dits politiques. Depuis lors, on ne cesse d’assister à des libérations de personnes arrêtées lors des événements de 2021, 2022 et 2023.

Ce protocole est un grand danger pour le Sénégal. Des personnes sont en train d’être libérées sans aucune forme de procès. Le dernier à recouvrer la liberté est le «dangereux» Ousmane Kabilline Diatta. Il a été placé sous mandat de dépôt au courant du mois de juin 2022 par le juge d’instruction Maham Diallo pour complot contre l’autorité de l’Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, culture et trafic de chanvre indien.

Cet homme a été présenté par le Procureur de la République comme un dangereux «bras armé de César Atoute Badiate». «Ousmane Kabilline Diatta apparaît incontestablement comme un combattant aguerri qui a fait ses preuves aussi bien durant les combats dans le maquis que dans les tâches opérationnelles d’encadrement et de mobilisation des membres de l’aile civile du MFDC, tâches qui lui étaient souvent dévolues», déclarait le procureur Amady Diouf devant la presse. C’est cet homme qualifié de dangereux qui vient d’être libéré au nom de l’amnistie.

Ils sont nombreux les jeunes qui ont été libérés et qui pourtant, possédaient un dossier très chargé. Même les personnes accusées d’être à l’origine de l’attaque du bus de Yarakh, attaque qui avait coûté la vie à deux (2) personnes, ont recouvré la liberté. Comme par enchantement, le «Protocole du Cap Manuel» a fait disparaître tous les crimes. Il n’y a plus de coupable pour tous les magasins qui ont été vandalisés et dévalisés. Plus personne n’est coupable de la destruction des édificies. Et si cette loi d’amnistie est maintenue, il n’y aura même pas de coupables pour les nombreux morts enregistrés.

Cette loi d’amnistie instaure l’impunité. Les plus grands bénéficiaires seront les anciens membres du régime. Tous les patriotes avaient demandé à ce que Macky Sall soit traduit devant les tribunaux. Mais celui-ci a quitté le territoire national après sa passation. Des généraux, des commandants de Police et de Gendarmerie ont même été caccusés des tueries notées lors des manifestations. Mais avec cette loi d’amnistie, aucune de ces personnes ne sera inquiétée. Pour des leaders qui combattent l’injustice, les nouvelles autorités ont accepté ce compromis.

Le pouvoir en place doit situer les responsabilités des événements de mars 2021, juin 2022 et juillet 2023. Le Président Bassirou Diomaye Faye doit abroger cette loi d’amnistie issue du Protocole du Cap Manuel, au nom de la justice. Toutes les responsabilités doivent être situées. Les manifestants qui sont à l’origine des scènes de guérillas doivent être arrêtés. Depuis des années, on nous parle de «forces occultes» et «forces spéciales», qu’en est-il réellement après toutes ces séries de libérations ?

Quoiqu’il en soit, le Sénégal est en danger ! Des personnes dangereuses sont dans la nature. Tous ces jeunes morts ont été tués par quelqu’un. Avec cette amnistie, les assassins sont en liberté. Tout cela parce qu’ils sont protégés par le «Protocole du Cap Manuel».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru