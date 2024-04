«Trophée du Rap» : Gun Mor parmi les nominés

Le jeune rappeur de Keur Mbaye Fall continue de tracer son chemin dans le monde de la culture. Gun Mor se lance à la conquête d’un nouveau trophée. Il est sélectionné pour «Les Trophées du Rap» Galsen. Cette cérémonie de récompense est destinée à la reconnaissance du talent des meilleurs artistes et professionnels du RAP africain.

Gun Mor a dès ses débuts symbolisé tout ce à quoi la relève du rap au Sénégal ressemble. Passionné prématuré, il commença à se familiariser avec le Rap en 2015. En 2017 il sort son premier single « Homicide », qui cartonna dans son fief, lui ouvrant en plus maintes brèches dans le milieu du Hip-hop Galsen. En Novembre 2021 il sort son premier projet coups de feu, un Album de 06 titres qui cartonne et qui a été bien accueilli par les mélomanes.

Gun Mor confirme son talent en remportant le célèbre et prestigieux concours Flow Up 2021 qui le met au-devant de la scène Hip Hop et il devient un rappeur incontournable du mouvement Hip Hop Sénégalais. Désigné Man Of The Year 2022 de rap 221 et Révélation de l’année 2022 au Galsen Hip Hop Awards. En 2023 il frappe fort en étant désigné meilleur artiste rappeur de l’année au Galsen Hip Hop Awards. Ce jeune de la banlieue dakaroise gravi les échelons de plus en plus et représente l’avenir du Rap Sénagalais. Les votes ont débuté sur le site : https://tdr.klicvote.com/