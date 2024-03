Le protocole de Cap Manuel en marche…Amadou Ba la cible

L’arène politique sénégalaise est en ébullition depuis jeudi soir. Le président Macky Sall a libéré les bêtes noires de son candidat Amadou Ba. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont revenus dans la course en pleine campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Ces leaders du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont changé leur discours. Ce qui confirme qu’il y’a eu une médiation depuis la prison de Cap Manuel. Sortis de prison, les patriotes ont une nouvelle cible..

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont effectué leur première apparition publique ce vendredi. Élargis de prison la veille, ils ont repris leurs vieilles habitudes. Lors d’un face à face avec la presse, ils sont revenus sur leur séjour carcéral. Le plus important, le patriote en chef a confirmé qu’il y’a eu des négociations. « Il y a eu des discussions qui portaient sur 4 points, notamment le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. J’ai été catégorique là-dessus. Je leur ai dit que le rejet de ma candidature ne peut en aucun cas justifier le report de l’élection », a-t-il révélé

Mais ce vendredi, c’est un nouveau Ousmane Sonko qui s’est présenté aux sénégalais. Le PROS (président Ousmane Sonko) des révolutionnaires a changé de cap. Celui qui appelait aux mortals kombats et à la résistance a complètement disparu. Pour une fois, Sonko a tenu un discours assez responsable. Pour une fois, il n’a pas tiré sur le Président Macky Sall. Si on l’en croit, le chef de l’Etat n’est plus leurs adversaires depuis qu’il a renoncé à sa candidature. Connu pour sa langue pendue et son show verbal, il a attaqué frontalement le candidat de Benno Bokk Yakaar.

Le maire de Ziguinchor et Diomaye n’ont pas mis de gants pour s’attaquer à l’ancien premier ministre. «Le seul adversaire face à nous, c’est Amadou Ba. Les Sénégalais doivent se demander d’où viennent les milliards d’Amadou Ba. Moi, lui et Diomaye exerçons le même travail. Donc, d’où viennent ses milliards ? », s’est-il demandé. «Et c’est pour dire que le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd’hui, c’est Amadou Ba et il ne compte que sur l’argent», a poursuivi le patriote en chef. Le candidat de la coalition Diomaye président a embrayé dans la même direction.

Pour l’inspecteur des impôts et domaines, l’expérience d’Amadou Ba en tant que fonctionnaire “d’accord » mais la gestion d’Amadou en tant que gestionnaire “je n’en veux pas”. Sans le savoir, Ousmane Sonko vient de se mordre la queue. Ousmane Sonko s’est encore égaré sur le chemin de la vérité. En disant qu’il a souvent interdit à Amadou Ba de prendre ce qui ne lui appartenait pas, il sait qu’il n’a pas dit la vérité. Lorsque lui et Bassirou Diomaye Faye étaient aux impôts et domaines, Amadou Bâ était leur patron. Alors comment pouvaient-ils donner des ordres à son supérieur ?

Ousmane Sonko affirme que les milliards de l’ancien premier ministre sont obscures. Comment a-t-il fait pour avoir de telles informations sur la fortune de quelqu’un d’autre ? Les sénégalais ne savent plus à quel Sonko se fier. Autrefois c’est Macky Sall qui était mauvais et Amadou Ba le bon leader. Aujourd’hui c’est Amadou Ba le diable et Macky le bon samaritain. Sacré Ousmane Sonko ! Il se ridiculise de jour en jour. Le protocole de Rebeuss fait effet.

Mais avec Sonko, les sénégalais se sont habitués à ses errements. C’est la même personne qui avait déclaré détenir la rapport de l’IGE épinglant Mame Mbaye Niang. Avant de revenir sur sa parole en disant que c’était un rapport de l’IGF obtenu sur internet. S’il se lave à grande eau en accusant son ancien patron, cela n’étonnera personne. Amadou Ba n’a pas à s’en faire, il a un nouveau directeur de campagne. Le «défenseur» de Macky Sall va faire sa promotion.

En jouant au guerriers, les patriotes viennent de confirmer qu’ils ont dealé sur le dos des Sénégalais. Sonko et Cie ont fait ce qu’ils ont refusé à Khalifa Sall. Maintenant il est sûr que le maire de Ziguinchor est envoyé par une personne puissante pour torpiller Amadou Ba. Qui ? L’avenir nous édifiera dans les jours à venir. Le protocole de Rebeuss va exploser à la figure des comploteurs.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru