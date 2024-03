Macky réduit le pouvoir et Amadou Ba…à leur plus simple expression

Macky Sall s’est-il vengé des siens en libérant ses propres démons ? L’amnistie imposée aux Sénégalais par le Président Macky Sall, a libéré des geôles les leaders de l’opposition radicale et tous leurs militants incarcérés pour appel à l’insurrection. Et cela change tout. L’opposition qui était la proie, devient avec cette amnistie de Macky Sall, le prédateur. Macky Sall met en difficulté son camp et sa propre sécurité. Le Président de la République vient de réduire le candidat du pouvoir, Amadou Ba à sa plus simple expression. Le pouvoir qui était à sa portée lui échappe au dernier moment avec ces libérations anarchiques.

Macky Sall se fait mauvais maître d’un jeu dont il ne maîtrise plus les contours. Personne ne peut comprendre à quel jeu il se livre au moment pour lui de quitter le pouvoir. Macky Sall a fait de nombreuses réalisations sous son magistère. Il part en laissant de nombreux chantiers à parachever. Il est celui qui a mis sur pied le Plan Sénégal émergent (PSE). Un plan plein d’ambitions.

Seulement, au moment de son départ Macky Sall remet tout en question. Dans son propre camp, Macky Sall a choisi un candidat pour sa propre succession. Au lieu de voir par quels moyens accompagner ce candidat dans sa campagne pour conquérir le suffrage des Sénégalais, Macky Sall fait tout pour l’affaiblir et renforce l’opposition.

Macky Sall s’est lancé dans une opération de charme de la communauté internationale après sa grossière erreur de report de la présidentielle. Il a initié un vrai « faux » dialogue pour partager la responsabilité de ses erreurs politiques. Puis il a exigé une amnistie pour une élection « inclusive ». Macky Sall était prêt à libérer les démons de la démocratie pour laver son visage de Président qui était sale suite au report.

L’amnistie, une seconde grosse erreur, Macky Sall libère des geôles les opposants radicaux qui lui avaient promis l’enfer. Et ces libérations d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ont eu un impact sur le déroulement du scrutin qui était jusqu’alors favorable au candidat du parti au pouvoir. Macky a mis à mal son candidat qui était bien parti. Son geste a plus favorisé ses opposants que son candidat qui se retrouve réduit à sa plus simple expression.

Amadou Ba est en mauvaise posture depuis la libération de Sonko et de Diomaye. En plus des coups bas dans son propre parti, Amadou aura fort à faire pour venir à bout de l’opposition radicale. Une manœuvre rendue presqu’impossible par Macky Sall. Le président de la République déroute tout le monde. Personne ne peut comprendre à quel jeu il se livre finalement.

Il vient de donner toutes les armes à l’opposition radicale pour remporter l’élection présidentielle. Non seulement il met en danger son camp mais aussi tout le Sénégal. Le pouvoir risque de tomber entre les mains d’illuminés qui ont choisi de trahir les intérêts du Sénégal pour des forces obscures étrangères. Tout le monde sait qu’Ousmane Sonko et son lieutenant Bassirou Diomaye Faye sont à la solde de salafistes qui veulent contrôler le Sénégal pour ensuite conquérir le reste de l’Afrique.

De Macky Sall, on s’attendait qu’il fasse tout au moment de quitter le pouvoir, de tout faire pour que des illuminés ne prennent sa succession. Seulement Macky Sall agit comme s’il veut leur donner la force de conquérir le pouvoir. Son candidat Amadou Ba devient ainsi fragilisé.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye jouent actuellement les beaux rôles. Pourtant, ce sont eux qui avaient été réduits à leur plus simple expression lorsque leur capacité de nuisance avait été réduite. Enfermés en prison, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient perdu tout contrôle de la situation. Ousmane Sonko qui prédisait le chaos au Sénégal, si jamais il était mis en prison, a vu que ce vœu n’était qu’une illusion de sa part.

Abandonné par les jeunes sur qui il comptait, Ousmane Sonko pour attirer les Sénégalais et la communauté internationale, en était arrivé à utiliser l’arme de la grève de faim. C’est dire à quel point il était désespéré. Mais voilà que Macky Sall lui offre toutes les armes pour ressurgir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn