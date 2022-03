L’ambassadeur du Sénégal en Pologne, en République Tchèque et en Ukraine a fait le point sur la situation des Sénégalais établis en Ukraine. Papa Diop a renseigné que l’ensemble des sénégalais sont sortis du territoire ukrainien. « Un premier groupe de 25 avait franchi la frontière. Avec l’affluence de la guerre, il y’avait tout le monde et ce n’était pas facile pour créer des chemins et passer la frontière. Certains sont restés pendant longtemps et d’autres ont dormi dans la queue. Mais, ils ont tous franchi et se sont mis hors de danger », a-t-il dit.

Selon lui, au jour du 5 mars, ils ont enregistré au niveau de l’Ambassade un groupe de 49 personnes sur un total de 65 sénégalais établis en Ukraine. « Il faut préciser qu’il y’a une dizaine de sénégalais qui sont passés par d’autres frontières (Slovaquie, …). On peut dire au jour d’aujourd’hui que l’ensemble des sénégalais sont sortis. Il ne nous reste que 3. Les deux sont dans une ville qui est sous occupation russe et l’autre c’est une dame qui est mariée à un Ukrainien et qui vit avec sa famille à Kiev. Nous sommes en contact permanent avec eux », a déclaré Papa Diop. Lire la suite en cliquant ICI