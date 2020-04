Il tue sa femme, ses 2 filles de 2 et 4 ans, son chien puis se suicide

Les corps sans vie de Robert Needham, de sa compagne Kelly Fitzgibbons, de leurs deux filles et du chien de la famille ont été retrouvés dans leur propriété de Woodmancote, au Royaume-Uni.

C’est un ami de la famille qui, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, a fait la macabre découverte dimanche soir en passant par une fenêtre de la maison

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme, âgé de 42 ans, a abattu sa compagne, âgée de 40 ans, ses filles de 2 et 4 ans et leur bull-terrier.

Puis Robert Needham s’est suicidé en retournant l’arme contre lui.

Selon les voisins, cet entrepreneur dans le bâtiment était un véritable « tyran » et un « sale type ».

« Il était grossier et faisait beaucoup de bruit. Sa femme était gentille mais, à cause de lui, je m’en tenais éloignée » ajoute l’un d’eux.