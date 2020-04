12,5 milliards à la Diaspora ou des…milliards dans le vent

Fonds destinés en aide aux Sénégalais de la diaspora : Et si l’aide allait directement entre les mains de leurs familles au Sénégal ?

Dans la guerre engagée contre le coronavirus, le Président de la République Macky Sall, lors de son traditionnel message à la nation du 3 avril, veille de la fête de l’indépendance du Sénégal, a annoncé quelques mesures fortes. Certaines décisions du Chef de l’Etat étaient fort attendues dans ce contexte mondial marqué par l’invasion du coronavirus.

Il en est ainsi de sa décision d’alléger les ménages qui vont être dispensés des paiements de leurs factures d’eau et d’électricité du prochain bimestre. Nos compatriotes de la diaspora sont durement touchés par la pandémie. Dans la plupart des pays où ils vivent, c’est le confinement. Certains, parmi eux ne savent plus quoi faire, car évoluant, la grande majorité d’entre eux, dans le secteur informel. Nos compatriotes de la diaspora sont d’un apport inestimable dans l’économie de ce pays. Chaque année, ce sont des centaines de milliards de FCFA qu’ils injectent dans l’économie nationale, en envoyant des sommes d’argent pour aider leurs parents restés au Sénégal.

Privés d’activités et de moyens, ils ne peuvent plus aider leurs parents restés au Sénégal qui vivent des sommes d’argent qu’ils leur envoient. Le Président de la République, dans le cadre du budget consacré à la guerre contre le coronavirus, a décidé de leur allouer une enveloppe de 12 milliards de FCFA. Une mesure salutaire. Toutefois, des questions ne manquent pas. Par quel moyen l’aide de l’Etat en direction de nos compatriotes de la diaspora, parviendra aux véritables ayants-droit ? Le Président de la République va-t-il laisser les montants alloués à nos compatriotes de l’extérieur entre les mains de consuls dont tous sont colorés politiquement, sont des membres de l’Alliance pour la République (APR – Parti au pouvoir) ? Le risque va-être grand, quand on sait que pour la plupart, ces consuls sont décriés, surtout que parfois, ils tournent le dos à nos compatriotes de la diaspora placés sous leur tutelle, là où ces derniers ont besoin d’eux.

Des consuls fortement décriés à travers leurs gestions

Dans certains endroits, la gestion des consuls est fortement dénoncée. Les cas les plus caractéristiques sont ceux du consul à Marseille qui n’est jamais présent quand nos compatriotes ont besoin de lui ou celui à Milan en Italie, éclaboussé dans des malversations financières. S’il existe une gestion délicate par le Sénégal dans la guerre contre le coronavirus, c’est vraiment celle de nos compatriotes de la diaspora qui sont dans la détresse, et qui déjà, certains sont en train de payer de leurs vies la propagation du virus dans les localités où ils se trouvent.

La plupart des Sénégalais de la diaspora sont des sans-papiers

Des Sénégalais ont choisi héroïquement d’aller vivre à l’extérieur où ce n’est pas toujours l’eldorado pour eux, mais obligés uniquement pour soutenir leurs familles (épouses, enfants, pères, mères, frères et sœurs laissés au Sénégal). Ils ont quitté le Sénégal, dans des conditions dramatiques, la plupart du temps, clandestinement, à bord d’embarcations de fortune au prix de leur vie, par la mer. Ils vivent en Europe, aux Etats-Unis d’Amérique, dans des pays comme le Maroc où ils se trouvent bloqués, car n’ayant pu traverser la mer pour atteindre l’Espagne, l’Italie… Dans tous ces pays, ils sont devenus des sans-papiers, c’est pourquoi leur quotidien sont marqués par des jeux de cache-cache avec les agents des forces de l’ordre, pour vivre de leurs petits métiers et pouvoir aider leurs familles au Sénégal.

Des Sénégalais qui ont vraiment besoin de ce soutien de l’Etat. Mais comment ? En laissant ce qui leur est destiné entre les mains de consuls loin de leurs préoccupations qui n’hésiteront par les moyens qui leur seront remis de se faire une clientèle politique à travers une gestion partisane ou tout simplement pour certains d’entre eux se livrer à des malversations financières ? Certainement, non.

Ensuite, se pose un sérieux problème de recensement de tous nos compatriotes qui vivent à l’extérieur. Comme indiqué, ils ont atterri majoritairement dans la clandestinité dans leurs pays d’accueil, restent donc des sans-papiers ? Or, ce sont eux qui ont le plus besoin d’aide ? Avec quels moyens, peut-on se fonder pour savoir qui est sénégalais, qui ne l’est pas ?

Ceux qui sont entrés régulièrement dans ces pays d’accueil, qui vivent de salaires décents, n’ont vraiment pas besoin de cette aide. Ils perçoivent leurs salaires, les pays hôtes comme la France, l’Italie, l’Espagne ont mis en place des systèmes d’aide pour les commerçants, les restaurateurs et même les marchands ambulants, en somme tous les travailleurs formels qui sont des contribuables. même les travailleurs indépendants en Europe vont bénéficier de ces aides. Alors quel type d’immigré faut-il aider? celui qui va percevoir les aides des pays hôtes ou le sans -papier ?

Il existe une alternative pour que l’aide en direction de nos compatriotes puisse se faire sans aucune manière discriminatoire et contourner ainsi tous ces consuls véreux.

Il s’agit pour l’Etat du Sénégal d’identifier réellement les besoins de nos compatriotes de la diaspora qui compte tenu des mesures restrictives dans leurs pays d’accueil où la plupart sont des sans-papiers d’identifier leurs préoccupations majeures dont la plus fondamentale est de venir en aide à leurs familles basées ici au Sénégal. L’Etat dispose de tous les paramètres pour identifier et savoir quelles sont ces familles et leur porter secours à travers le fonds destiné en faveur de nos compatriotes de l’extérieur. Le meilleur moyen de se passer de tous ces consuls véreux.

La rédaction de Xibaaru