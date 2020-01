Il tue son cousin avec un gourdin…et risque 3 ans ferme de Prison

Khalifa Ibrahim, vendeur de « Dibi Haoussa », en prison depuis juillet 2017 pour avoir tué son cousin lors d’une dispute a été traduit à la barre du tribunal correctionnel de Dakar hier, informe le quotidien national Le Soleil. Le coupable risque trois ans ferme.

Les faits se sont déroulés à Patte d’Oie le 7 juillet 2017. Le prévenu a demandé a la victime d’aller chercher de l’eau dans une bouteille. Le jeune garçon refuse et Khalifa le gronde en le secouant, relate Le Soleil. Moussa lui jette alors une pierre et Ibrahim, bouillant de colère, lui donne un coup de gourdin au crâne. Traumatisme, hémorragies interne et externe. Le cousin n’a pas survécu à la blessure.

Face aux juges de la première chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar, Khalifa s’est justifié sans vouloir s’innocenter: « Il m’a lancé une pierre. Avec la colère, je lui ai lancé un bâton. Je n’avais pas l’intention de le tuer. Nous avons travaillé pendant deux ans ».

Le substitut Pape Ismaël Diallo a quand même jugé les faits « extrêmement graves ». Car le prévenu a usé d’un gourdin d’une longueur de 135cm de longueur et visé une partie vitale. Il a requis une peine de trois ans ferme. Me Dieng, avocat de la défense, a invité le tribunal à « suivre la brèche ouverte » par le parquet et le magistrat instructeur pour accorder une peine plus douce à son client.

Un autre cousin de la victime qui a comparu a fait savoir aux juges que la famille a pardonné. L’affaire sera vidée le 16 janvier prochain.