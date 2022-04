Il tue son père le jour des obsèques de sa mère

C’est un scandale qui secoue la commune d’Abobo : Voici comment un élève de Terminale a tué son père lors des obsèques de sa mère

L’élève en Terminale A.M a commis un parricide le 14 avril dernier selon Soir Info. Voici les faits…

Élève en classe de Terminale dans une école située dans une ville de l’ouest de la Côte d’Ivoire, A.M demande une permission courant avril 2022 pour venir assister aux funérailles de sa génitrice qui se sont tenues le 17 avril 2022 (jour de Pâques) à Belleville, un quartier de la commune d’Abobo à Abidjan.

Le père en difficulté ne veut pas se laisser malmener par son fils en colère

Tout allait bien lorsque soudainement, vers 21h, des échauffourées éclatent entre A.M et Abdoulaye Sherif, son père. L’enfant reprocherait à son père d’être à la base de la disparition de sa mère. « Ce dernier (le père, ndlr), affecté par le décès de son ancienne compagne, ne veut pas se laisser dicter la loi par son fils, fut-il bouleversé. Malheureusement, cette chaude discussion débouche sur un affrontement. Le père et le fils se battent autour du corps. L’élève de Terminal malmène son père qui est presqu’au bout de ses forces » précise Soir Info.

L’enfant ne se laisse pas impressionner et décide de porter l’estocade à son père

L’enfant, voyant son géniteur en détresse n’eût pas la présence d’esprit d’arrêter, il a plutôt continué sa besogne pour l’achever. Des parents qui ont effectué le déplacement pour pleurer la disparue et consoler le père et son fils, accourent pour tenter de les séparer. L’enfant ne se laisse pas impressionner et décide de porter l’estocade à son père. Il parachève son travail en se saisissant d’un chevron à l’allure d’un gourdin.

Le père, incapable de se défendre, reçoit plusieurs coups. L’élève, qui ne peut se retenir, donne un violent coup au visage et ouvre le front de son géniteur. En sang, celui-ci s’écroule » affirme Soir Info.

Abdoulaye Sherif s’écoule et passe de vie à trépas

Après sa chute, il meurt sur le champ. L’élève A.M a réalisé son forfait et décide de s’enfuir. La foule le suit et le rattrape. Certains parents d’Abdoulaye Sherif qui étaient aux trousses de leur neveu décident de le lyncher pour qu’il subisse le même sort que leur frère. L’élève A.M sera secouru par des personnes de bonne volonté qui l’ont conduit au Centre Hospitalier Régional d’Abobo pour y recevoir des soins car grièvement blessé.

La police surveille le Chr

« La police ayant été informée, a dépêché des éléments sur place dans le centre hospitalier régionale, pour une surveillance et éviter que ces émeutiers ne rejoignent celui qui vient de…Lire la suite ici