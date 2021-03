Il tue son père qui lui demande de payer le loyer…Et tue aussi sa mère

À Bolzano, au nord de l’Italie , Benno Neumair, un homme de 31 ans a étranglé son père et sa mère puis s’est débarrassé de leurs corps dans l’Adige, un fleuve qui passe notamment par Vérone. À l’origine du drame, une querelle au sujet de la participation du fils au loyer. L’homme qui avait commis ce double homicide en janvier ne s’est confié que très récemment sur les raisons qui l’ont poussé à tuer ses parents Peter Neumair et Laura Perselli. Il raconte.

« Papa me rappelait que je ne valais rien »

Benno Neumair rentre au domicile familial dans l’après-midi du 4 janvier dernier et une dispute éclate entre son père et lui. « Papa me rappelait que je ne valais rien. Il m’a servi un discours sur mes responsabilités, sur ma sœur… Je me suis senti sous pression, sans aucune échappatoire. » Il développe ensuite : « Mon père me reprochait de ne pas participer assez à la maison. Et comme souvent, je suis allé dans ma chambre pour ne plus avoir à lui répondre ». L’homme actuellement en détention pour double homicide et dissimulation de cadavres raconte s’être finalement endormi. C’est à son réveil qu’une nouvelle dispute a éclaté.

« Mon père voulait que je me prenne un appartement, autrement il me demanderait 700 euros, soit 1/3 du loyer puisque nous sommes trois adultes à la maison. Je lui ai répondu que ce n’était pas juste alors que de son côté il insistait sur le fait que je devais quitter le domicile familial puisque ma sœur, elle, se payait toute seule son appartement en Allemagne. »

« Je l’ai fait taire »

Le meurtrier explique ensuite comment il a commis ses crimes, car il a aussi tué sa mère alors qu’elle n’était même pas encore présente au moment de la dispute. « Je l’ai fait taire et j’ai pris la première corde de randonnée que j’ai trouvée dans une bassine en plastique où je range mes outils. » Il confie avoir étranglé son père « très fort » et s’être ensuite allongé par terre, dans le couloir, jusqu’à entendre les clés de sa mère dans la porte.

De là, il se dirige vers l’entrée, corde à la main, et raconte qu’il a eu l’idée de lui réserver le même, « sans même lui dire bonjour ». Il part ensuite en balade à vélo pour se débarrasser des téléphones de ses parents, puis revient récupérer les corps qu’il jette dans l’Adige. À son retour à la maison, il prend une douche puis téléphone à sa mère qu’il a tuée… Il conclut « J’étais content d’entendre son téléphone sonner parce que ça voulait dire que je m’étais peut-être imaginé tout ça. »

Son procès est en cours.