Imam Ndao : « J’avais été acquitté par la justice »

Les rideaux peinent à tomber sur le feuilleton judiciaire du célèbre prêcheur, Imam Alioune Badara Ndao, poursuivi notamment pour « apologie du terrorisme » et « association de malfaiteurs ». Il semblerait que ce dossier s’est retrouvé devant la Cour d’Appel, quatre (4) ans après le verdict du 19 juillet 2018. Le religieux, qui fut emprisonné sur fonds de suspicion de création d’une base jihadiste et de liens avec les organisations se livre dans un entretien avec nos confrères de L’Observateur.

“Je n’ai reçu aucune convocation venant de la justice. Or, l’Islam nous as enseigné qu’avant de se prononcer sur un sujet, ou d’y prendre position , il faut en connaitre les tenants et les aboutissants. Donc sur cette base, je préfère me taire pour le moment. Cependant, comme tout le monde, c’est à travers les réseaux sociaux et médias que j’ai appris la réouverture en appel de mon dossier, ainsi que celui des autres poursuivis pour apologie au terrorisme. Il y a dix d’entre nous qui, après leur condamnation, avaient interjeté appel. Le procureur avait lui aussi interjeté appel. Mais en ce qui me concerne, je n’avais pas interjeté appel, dans la mesure où j’avais été tout bonnement acquitté par la justice”, a déclaré Imam Ndao dans les colonnes du journal.