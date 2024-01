Inauguration du BRT : 121 bus pour desservir Dakar et sa banlieue

Le Chef de l’État a procédé ce dimanche 14 janvier à l’inauguration du Bus Rapid Transit (BRT) qui va convoyer 300.000 passagers par jour.

Le président Macky Sall a donné le coup d’envoi de cet ambitieux projet d’un coût de 419 milliards de nos francs hier après-midi pour l’amélioration de la mobilité de Guédiawaye à Dakar. Le ministère des transports et ses démembrements notamment le CETUD ont mis en œuvre toutes les mesures appropriées garantissant le succès de cette journée historique.

Ce dimanche 14 janvier 2024 marque un autre renouveau dans le système de transport de masse, avec l’inauguration du Bus rapid transit (Brt) qui va desservir plusieurs quartiers entre Dakar et Guédiawaye.

Premiére étape de l’inauguration effectuée par le président Sall: le centre d’opération et de commandement du Brt de Gadaye bâti sur 6 hectares avec une architecture moderne composée d’un poste névralgique de communication entre les bus et le centre, de deux parkings souterrains à deux niveaux, d’un centre de maintenance préventive et curative du brt, d’une zone de remisage pour recharger les bus électriques avec notamment 13 postes satellites avec 175 bornes de rechargement. Et ce projet qui fait preuve d’une grande résilience porte les empreintes de l’Ageroute qui a été la maîtresse d’ouvrage de ce centre ultramoderne. De se réjouir grandement son Directeur général.

« Nous sommes aujourd’hui au niveau du centre d’opération et de maintenance communément appelé le dépôt de Gadaye qui est une des composantes du Brt, ce projet emblématique que vous avez eu le privilège de piloter jusqu’ici. Et nous sommes aujourd’hui le 14 janvier jour de démarrage de ce projet là. Ça s’étend sur un couloir de 18 kilomètres 300 et qui concerne 2 départements, le département de Guédiawaye et le département de Dakar. Là où nous sommes, c’est le centre d’opération et de commandement bâti sur 6 hectares avec une architecture moderne pilotée par des sénégalais. Là où vous avez dévoilé la plaque, c’est le bâtiment administratif où nous avons les locaux de Dakar mobilité l’opérateur qui a été choisi pour assurer l’opération du Brt », a indiqué Mamadou Ndao directeur général de l’Agéroute.

Une occasion pour le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) Thierno Birahim Aw, d’éprouver un sentiment du devoir accompli en se mettant en action depuis que le chef de l’Etat a donné les orientations pour la mise en œuvre du joyau.

« Comme vous le savez, nous traversons les zones plus denséments peuplées et congestionnées de la capitale et avec ce mode de transport, nous allons diviser le temps de transport par deux en offrant mille emplois aux jeunes et aux femmes qui vont constituer 35% de ces emplois. Nous avons tenu compte de la résilience aux changements climatiques avec un investissement important sur le vollet assainissement, c’est quasiment 15% pour l’infrastructure. Avec ce véhicule nous réglons pas mal de questions d’inondations le long du couloir. Le Brt n’est qu’un pretexte pour aller plus loin parce que c’est l’ambition du Pse », a souligné le directeur général du CETUD Thierno Birahim Aw.

Etape suivante: le périple inaugural parti de la gare de Guédiawaye où les autorités, à bord du Brt, se sont rendues aux Parcelles Assainies où là aussi, elles se sont arrêtées pour saluer le public avant poursuivre le trajet pour s’arrêter à nouveau à la station de Khar Yalla et de liberté 1 pour communier également avec les populations avant de terminer le voyage inaugural à la place de l’obélisque qui a accueilli la cérémonie officielle presidée par le chef de l’Etat.

Pour rappel, le Brt qui est l’un des projets phares de l’Etat du Sénégal, constitue un système de transport de masse capable de convoyer jusqu’à 300.000 passagers par jour partira de Guédiawaye, en banlieue, passera par les Parcelles Assainies, Grand Yoff, le rond-point Liberté VI, SacréCœur, le boulevard Général de Gaulle, les allées Papa Gueye Fall, entre autres, point desservis, avant d’arriver à la gare de Petersen.

Les véhicules articulés au nombre de 121, sont d’une grande capacité d’accueil, pouvant convoyer jusqu’à 150 passagers par car.

Aly Saleh