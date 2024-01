Macky Sall : « Un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs »

« Un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs », a déclaré le Président Macky Sall, lors de l’inauguration, ce dimanche 14 janvier, du Bus Rapid Transit (BRT). Le chef de l’Etat qui dit avoir vu la joie sur le visage des citoyens, soutient que cette infrastructure appartient au Sénégalais.

« En 2019, j’ai procédé à Guédiawaye, à la pause de la première pierre pour le BRT. Aujourd’hui, le BRT nous plonge dans le transport de masse et anticipe sur les difficultés liées à la mobilité », s’est réjoui le Président Macky Sall. « J’ai l’habitude de dire que l’inaction coûte chère. Nous avons bâti le TER et le BRT en cohérence du PSE. Ainsi, le BRT prend en charge un système de transport sécurisé et confortable. Le trajet pouvait durer plus de 2h. Mais, avec le BRT, c’est moins de 54 minutes pour atteindre la capitale. Nous allons voir une forme de transport nouveau avec la climatisation et toutes les commodités », soutient-il.

Avant de poursuivre : « Je vous confie ce joyau car, vous êtes les premiers à assurer sa sécurité. Mon rêve, c’est de voir un maillage complet de notre pays pour bâtir progressivement le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs ».