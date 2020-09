Inceste à Pikine : Un père de famille transforme sa fille en objet sexuel

C’est une affaire de mœurs qui pollue l’atmosphère à Pikine Tally Boumack. Un père de famille est accusé de viol sur sa fillette de 11 ans. Le prédateur sexuel est tombé dans les filets de la police suite à une dénonciation des proches parents notamment la mère de la victime, rapporte « Les Echos ».

Selon le récit du journal, le papa, présumé violeur guettait la quiétude dans la maison familiale et se retirait en douce avec l’enfant dans un endroit discret ou parfois dans une chambre avant de lui faire des monstruosités. Il lui demandait, poursuit toujours le quotidien, de garder le silence et menaçait de lui faire vivre l’enfer en cas de dénonciation. Quand il se retrouvait seul avec elle, il lui soulevait les habits, lui faisait des attouchements sexuels et introduisait son doigt dans ses parties intimes.

D’après « Les Echos », le papa présumé violeur, conduit au commissariat de police par les éléments de la Brigade de recherche, a nié les faits qui lui sont imputés. Il crie à la cabale montée de toutes pièces contre sa personne et accuse son ex épouse et mère de la fille. Mais, signale le journal, au vu des résultats gynécologiques attestant d’attouchements sexuels, il a été présenté devant le parquet de Pikine/ Guédiawaye pour inceste présumé.