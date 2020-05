Incidents à Diamaguène : 4 personnes arrêtées

Après l’attaque des équipes de la Croix-Rouge, qui transportaient la dépouille d’un décès lié au covid-19 pour son inhumation au cimetières de Diamaguène Sicap-Mbao, la police est entré en action pour mettre la main sur les casseurs.

Le journal L’As renseigne que les limiers ont mis la main sur quatre personnes faisant partie de cette rébellion. Il s’agit de Ousseynou, S. F., Yacine D. et Elimane Nd. poursuivis des délits de destruction de biens publics et d’agression contre des agents assermentés. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue