Affaire de la Sextape de Dakar : Sacré-Cœur et Maristes…l’axe du mal

Une affaire de pédopornographie sans précédent, impliquant des jeunes filles mineures, éclabousse Dakar. Les ébats sexuels ont eu lieu à la veille du ramadan et le jour de la Korité à la Résidence Zeina des Maristes, dans un appartement meublé à la Cité Keur Gorgui à Sacré-Cœur.

Selon libération, douze suspects, dont des adultes, deux gérants de la résidence, sont interrogés sous le régime de la garde-à-vue dans le cadre de cette affaire de sextape entre mineurs. Certains parmi eux sont visés pour pédopornographie, viol et détournement de mineures.

Pour rappel, la Brigade de protection des mineurs dans le cadre de la surveillance des réseaux sociaux, est tombés sur deux vidéos mettant en scène des jeunes qui se livraient à une orgie. Le diffuseur des vidéos a été intercepté avant l’arrestation des acteurs et actrices entre Sacré-Cœur, Liberté VI et les Maristes, dont la plus jeune a 14 ans. Lesdits vidéos ont été tournés entre la veille du Ramadan et le jour de la Korité