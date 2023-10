Incidents à Touba : Le porte-parole du Khalife a apaisé les tensions

Les manifestants notées à Touba entre les Baye Fall et la famille de Serigne Djily Wadane Sougou la semaine dernière ont secoué la capitale du mouridisme au quartier Hlm. On avait dénombré plusieurs blessés et des pneus brûlés.

Une situation qui a fait réagir Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Selon lui, la rencontre initiée entre les deux familles a permis d’apaiser les tensions et que le calme est revenu à Touba.

Et Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké de rappeler que les recommandations et les interdits du khalife général sont à respecter et entrent dans le cadre de la préservation de la sacralité de la ville sainte. Il termine par dire que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fera une déclaration après sa retraite spirituelle.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn