Bignona : Des populations s’opposent toujours à l’exploitation du zircon de Niafrang

Cela fait vingt ans qu’une partie de la population de Niafrang, Kabadio et environs s’opposent à l’exploitation du zircon découvert dans la zone. Plusieurs rebondissements et négociations ont été notées durant tout ce temps mais ces habitants campent toujours sur leur position indiquant que cela constitue une menace aussi bien pour les populations que sur le bétail et sur les activités économiques.

Pour eux, l’exploitations du minerai est synonyme de destruction de la défense du village que représente la dune. Autre dossier qui préoccupe ces populations, c’est le projet de la SAPCO à Kafountine et Abéné. Pour elles, c’est un projet qui va exproprier des personnes de leur terre au profit d’homme d’affaire riche étrangers à la zone au détriment des autochtones.

En lieu et place, ces habitants des villages des communes de Kataba 1 et Kafountine indique la voie à suivre, c’est dire valoriser les activités dominantes de la zone notamment l’agriculture, la pêche ou encore le tourisme qui profitent directement aux populations locales. Mieux, ils interpellent le Président de la république et son chef du gouvernement et les invitent à faire un audit de ces deux projets et pour eux, il faut tout simplement résilier les contrats.

Sur cette question, ils n’ont pas de doute puisque, selon eux, le Premier Ministre Ousmane Sonko a toujours eu des réserves sur le projet d’exploitation du zircon avant même d’être député et en tant que parlementaire, il avait défendu cette position. Maintenant qu’il est premier Ministre, ils estiment qu’il mettra fin à ce projet

L.Badiane pour xibaaru