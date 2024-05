Un ministre pousse le président dans un projet dangereux…il veut «transformer» le Palais

S’il y’a quelqu’un qui regrette d’avoir cheminé avec les mauvaises personnes, c’est bien Macky Sall. L’ancien président a été induit en erreur par son entourage. Des hommes et femmes n’ont cessé de l’envoyer dans le fond. A peine deux mois au pouvoir, l’entourage du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, pose déjà problème. Un ministre du président veut apporter certains changements au Palais de la République. Cet homme ne le sait sûrement pas, mais son projet est une menace sur la république. Par conséquent, c’est une menace pour le président. Le commandant en chef doit rappeler son homme à l’ordre.

Les nouvelles autorités sont en train de marquer leur territoire. Pour matérialiser la rupture, Cheikh Oumar Diagne compte apporter une nouveauté dans le Palais de la République. Le ministre conseiller veut édifier un lieu de culte au sein du Palais. Dans un entretien, il a déclaré : « nous travaillons à la construction d’une Mosquée ». Selon lui, il faut « quelqu’un qui fait appel à la prière au Palais» et « permettre à tous de venir faire leurs prières ».

Le ministre estime que « Ce projet va au-delà de la simple prière », il est envisageable d’y effectuer «la prière de vendredi (Juma’a) ». C’est pourquoi, a-t-il affirmé, « nous pensons que le Président vienne assister aux prêches », cela lui permettra de se «rappeler de ses responsabilités, la conduite à tenir envers les citoyens ».

Ce projet du ministre conseiller, Directeur des moyens généraux de la Présidence de la République, pousse à réfléchir sur plusieurs questions. Le président Diomaye ne devrait pas cautionner une telle idée. Le Sénégal n’est pas un pays ou l’islam radicale ou la charia font loi. Article 1 de la Constitution : « La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances »

L’Article 1 du Titre premier de « L’Etat et de la Souveraineté » stipule que la République du Sénégal est Laïque. Même si l’Islam domine, d’autres religions y sont pratiquées. Et cela a toujours été ainsi. Alors si Cheikh Oumar Diagne veut construire une mosquée au sein du Palais qui appartient à tous les sénégalais, il risque d’enfreindre l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion.

Le président Bassirou Diomaye Faye doit rappeler à l’ordre son ministre conseiller. Ou alors que les nouvelles autorités construisent également une église pour les chrétiens, une synagogue pour les juifs et un lieu de culte pour les animistes et un bois sacré pour les adeptes des « Khoyes ». Un État ne devrait pas être basé sur des convictions personnelles, mais plutôt être la propriété commune de tous, sans favoritisme ni discrimination. La foi est une affaire personnelle et ne devrait pas interférer avec les instances de la République. Un ministre n’est pas censé ignorer une telle chose.

Ce problème a déjà été réglé. Ce n’est pas un hasard si la Grande mosquée, mosquée dans laquelle le président effectue ses prières, se trouve à Dakar. Ce n’est pas aussi un hasard si la Cathédrale de Dakar se trouve en plein centre-ville. Tout a été fait pour que les autorités puissent pratiquer leur foi loin du Palais qui est la propriété de la République. Pour un bon fonctionnement de l’Etat, il est essentiel que les institutions publiques restent neutres et respectent la diversité religieuse tout en garantissant les droits de chacun. Voila les gages d’une République qui marche. Le régime en place doit éviter de plonger le pays dans un islam radical.

S’il y’a une chose qui étonne les sénégalais c’est de voir Cheikh Oumar Diagne au Palais. Il a toujours combattu la franc-maçonnerie. Dans une récente sortie (voir vidéo), il avait annoncé qu’une loge maçonnique se trouvait au Palais. Allant plus loin, il avait même déclaré que les chaînes portées par les présidents étaient sataniques.

Alors pourquoi accepter d’être nommé dans un endroit aussi sombre ? Quoi qu’il en soit, ses croyances ne doivent pas se répercuter sur la cohésion nationale et la bonne marche du pays. Cheikh Oumar Diagne n’est plus un simple activiste. C’est un membre à part entière du gouvernement. Alors ses déclarations pourraient porter préjudices à l’Etat.

Si Cheikh Oumar Diagne avait parlé de salle aménagée pour la prière alors ses propos n’auraient pas fait grand bruit. Malheureusement, il a touché la corde sensible. Et sa sortie ne fait pas l’unanimité. Sur les réseaux sociaux, des sénégalais ne manquent pas de condamner sa sortie. Ce qui prouve que le ministre conseiller s’aventure sur un terrain très glissant. S’il ne fait pas attention, cela pourrait le mener à sa perte. Et les conséquences pourraient aussi se répercuter jusque dans la bonne marche du pays.

Voilà les genres de collaborateurs que le président doit refuser d’écouter s’il veut que le «PROJET» arrive à terme. Ces hommes et femmes n’ont toujours pas encore la maturité des hommes d’Etat. Novices, ils se croient toujours des activistes au pouvoir. Ces genres d’individus font partie des causes de la chute de Macky Sall. Et pour un chef de l’Etat qui veut signer la rupture, Diomaye ne doit pas tomber dans ce dangereux piège. Le Sénégal est une République laïque appartenant à tous les sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru