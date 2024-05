Macky est foutu, l’APR se vide…à Kaffrine, Kaolack, Nioro et

L’avenir de l’ancien parti au pouvoir, l’APR, se joue maintenant. Ce parti et sa coalition ont perdu l’élection présidentielle. Le chef de cette coalition, Macky Sall, a déserté le champ politique pour aller travailler pour un autre pays. Les militants de ce parti ne digèrent pas l’attitude de leur chef. L’appel de ce dernier pour la remobilisation des instances du parti n’a pas eu un écho favorable. Les bases de ce parti ne suivent plus les directives de leurs responsables et surtout du président dudit parti qui a perdu toute crédibilité après avoir donné le pouvoir à l’opposition. Pendant ce temps, Amadou Ba, le candidat malheureux du parti à la présidentielle, est encore indécis…

L’APR agonise, Macky vomi et les militants quittent le Parti…

Macky Sall a tué son parti, sacrifié son candidat à la présidentielle et est allé se mettre au service d’un autre pays. Depuis son exil doré, Macky Sall veut diriger son parti « in absentia ». Malheureusement, Macky Sall a fait trop de mal à ses militants qui ne veulent plus le suivre. Ces derniers lui en veulent toujours pour la manière dont le candidat de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba, a perdu l’élection présidentielle de février 2024.

Dans un communiqué, « Le Secrétariat exécutif national (de l’APR) demande à l’ensemble des militants, responsables et sympathisants de ces différentes régions, en relation avec ceux de la coalition, qui seront avisés à temps, de commencer à prendre les dispositions nécessaires pour le succès de ces moments d’animation politique, notamment par la mobilisation, l’ouverture, la solidarité et le consensus ». Malheureusement cet appel n’a pas été respecté par les militants de l’APR.

Résultat des courses. Les responsables de l’APR en tournée, Mame Diop, Augustin Tine, Mansour Faye, Luc Sarr, Mamadou Talla, Mamadou Kassé, Seydou Guèye et Abdoulaye Diagne, ont eu du mal à mobiliser. Leur tournée était un échec total. Les militants ne les ont pas suivis. D’ailleurs, ces derniers les en veulent, car la plupart d’entre eux leur étaient inaccessibles du temps où ils exerçaient certaines hautes fonctions. Les troupes commencent à dégarnir les rangs de l’APR.

A Kaffrine, la mobilisation n’a pas eu lieu. Ce fut un échec. Le responsable politique de l’APR dans la région est absent. A Kaolack, les ténors de la région, Mariama Sarr, Mamadou Ndiaye Rahma, Adji Mbergane Kanouté, Pape Demba Biteye, Benjeloun PCD, et Baba Ndiaye ont boycotté l’appel du président Macky Sall et du Secrétariat exécutif de l’APR. Quand, ce sont les principaux responsables régionaux, départementaux qui sont aux abonnés absents, le mal devient profond.

Tous les maires du Département de Kaolack, les responsables de Nioro et ceux de Guinguinéo ont tous brillé par leur absence à l’arrivée des responsables du Parti. Les bases de l’APR ont vomi Macky Sall. Les militants du parti attendent une nouvelle orientation du parti et non un Macky Sall qui a trahi son candidat et fait perdre délibérément le pouvoir. Du reste, Macky Sall n’est pas prêt à retourner au Sénégal pour prétendre diriger l’APR depuis l’extérieur.

Amadou Ba à la traîne

Amadou Ba, le candidat trahi par son chef, est à la traîne. Il hésite à prendre les rênes du parti ou à se lancer à son propre compte. Il s’est bunkérisé à son domicile aux Almadies depuis son retour de la France où il a passé quelques semaines de vacances après l’élection présidentielle. Il s’est emmuré dans un silence pour ne pas se prononcer sur l’actualité politique nationale ou sur son futur politique.

Amadou Ba entretient le flou poussant certains dans l’opinion à croire qu’il est frileux. D’ailleurs à ce rythme, il risque de perdre la sympathie de nombre de Sénégalais qui s’étaient mobilisés et avaient voté pour lui lors de l’élection présidentielle. Amadou Ba ne doit pas accepter d’être à la traîne, car il y a une recomposition de l’opposition au Sénégal. Et celle-ci risque de se faire sans lui.

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko peuvent dérouler librement. L’APR qui devrait jouer le rôle de principal parti d’opposition voit ses bases se dégarnir, son président lui-même vit à l’extérieur et est au service de l’Elysée.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn