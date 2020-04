Incroyable ! les Sénégalais de la Diaspora transformés en…mendiants

Fonds d’aide dans la guerre contre le coronavirus : On veut transformer les Sénégalais de la diaspora en mendiants

Décidément, on aurait voulu transformer les Sénégalais de la diaspora en mendiants qu’on ne s’y prendrait autrement. Le ridicule ne tue pas. Il ne s’agit que de jeter un coup d’œil sur les formulaires à l’attention des Sénégalais vivant en Grande Bretagne pour leur porter secours avec le Covid-19 qui fait des ravages partout à travers le monde, pour s’en rendre compte. C’est un tas d’interrogatoires qui leur est soumis dans ces formulaires, dont la mention à l’entête est « Demande d’aide financière ». Comme si, on transforme les Sénégalais de la diaspora en quémandeurs.

Finalement, il est à se demander, si la volonté réelle de l’Etat du Sénégal est de venir au secours des immigrés qui il faut le dire se trouvent dans la détresse depuis que le coronavirus est en train de faire des ravages, ou alors les obliger à tendre la main pour les obliger à mendier ? Il n’y a pas de doute. Des gens sans foi, ni loi, profitent de la situation pour en rajouter en profitant de la situation pour ridiculiser de pauvres Sénégalais déjà pris par l’angoisse avec le coronavirus.

Pourtant, c’est l’Etat du Sénégal, et c’est son devoir de le faire qui a lancé un programme de soutien à l’endroit de tous les Sénégalais, depuis que la pandémie a été déclarée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De la part de l’Etat, on n’attend pas moins. Après tout, c’est l’argent du contribuable qui revient à ses véritables destinataires. Le Président de la République Macky Sall l’a bien soutenu : « J’ai mis en place un Programme de résilience économique et sociale (PRES), afin de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés ».

Il entre donc dans le devoir de l’Etat de soutenir les Sénégalais partout où ils se trouvent dans le monde, tout en respectant leur dignité. Que signifie donc ce scandale, avec ces formulaires circulant en Grande Bretagne visant à transformer les immigrés en quémandeurs et mendiants ? Chassez le naturel, il revient toujours au galop ! La crise liée à la pandémie, certains en profitent déjà pour vouloir mettre au pas tout le monde, afin de détourner comme de vulgaires délinquants qu’ils sont, une partie des fonds destinés à venir en aide aux populations.

La rédaction de Xibaaru