Zidane fait de Pogba sa…priorité n°1 du Real

Comme c’était déjà le cas il y a un an, le Real Madrid aurait identifié le milieu français Paul Pogba comme sa principale cible pour le mercato estival.

Alors que l’on pensait cette piste abandonnée, le Real Madrid est enclin à revenir à la charge pour le recrutement de Paul Pogba. Le quotidien AS révèle ce mercredi que Zinedine Zidane, le coach des Merengue, a de nouveau signifié à ses dirigeants son désir d’enrôler son compatriote et en faire le nouveau patron de son milieu de terrain. L’opération ne sera pas facile à conclure, mais ça sera assurément moins compliqué qu’en 2019 lorsque MU avait son mis veto. L’international tricolore n’a plus qu’un an de contrat chez les Red Devils. Il sort d’une saison tronquée par les blessures, et le mercato qui se profile est pressenti pour être low-cost en raison de la crise sanitaire actuelle. Autant de facteurs qui laissent supposer qu’un accord est possible, pour peu que les différentes parties soient favorables à un deal. Si la concurrence sur ce dossier n’est pas très importante, le Real serait optimiste quant au fait de pouvoir signer le champion du monde pour une somme inférieure à 100M€.