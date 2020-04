La Juve retient Ronaldo même avec…31 millions d’euros de salaire

À l’instar de Matthijs De Ligt, Cristiano Ronaldo devrait compter parmi les Turinois intransférables lors de la prochaine intersaison.

La semaine passée, le quotidien italien Il Messaggero faisait état d’une réunion au sommet entre les dirigeants de la Juventus et les représentants de Cristiano Ronaldo pour évoquer l’avenir de ce dernier. Trois options étaient alors envisagées pour un club turinois endetté et lesté par les 31 millions d’euros de salaire annuel du seul Portugais: une vente dès cet été, une baisse de ses émoluments ou une prolongation de contrat pour lisser son salaire sur trois ou quatre années (au lieu de deux). La première suggestion est inenvisageable selon Tuttosport, qui ce mercredi met à l’honneur en Une CR7 et le Batave Matthijs De Ligt avec le titre suivant: « Nous restons à la Juve ! » Le média sportif se veut formel en relayant la volonté même de Maurizio Sarri, lequel aurait désigné quatre joueurs intransférables à ses yeux en vue du prochain exercice: les deux premiers cités ainsi que Rodrigo Betancur et Merih Demiral. En revanche, toujours à en croire Tuttosport, les Bianconeri seraient ouverts au dialogue pour ce qui est de Miralem Pjanic, Daniele Rugani et Mattia De Sciglio. Il y a peu, le dernier nommé, qui évolue au poste de latéral droit, figurait dans les petits papiers du PSG.