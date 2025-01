Indemnisation des «ex-détenus» : La Plateforme Nay Leer dans tous ses états

Dans un communiqué, la plateforme Nay Leer sur l’indemnisation des victimes des «manifestations violentes entre 2021 et 2023» : «Indemniser les victimes : Oui ! Les coupables ? Non ! Faudrait dissocier d’abord», dit la plateforme qui «s’insurge contre cette nébuleuse aux antipodes de Jub, Jubal, Jubanti».

«Nous trouvons indécent que l’argent du contribuable soit utilisé pour contenter des militants engagés dans une lutte d’un parti politique (une association privée) pour conquérir le pouvoir, surtout dans un contexte où des militaires invalides aujourd’hui, pour avoir payé de leurs corps pour la défense de la Patrie, courent après leur dû depuis des années», note la structure dirigée par Babacar Mbaye Ngaraf.

Reprise par Le Quotidien, elle poursuit : «Cette démarche est d’autant plus dangereuse qu’elle installe un fourre-tout tel qui ne permet pas de distinguer la victime du coupable, elle viole le principe de l’égalité des citoyens. Qu’en est-il pour les Sénégalais victimes des manifestations politiques qui ont précédé les élections de Senghor, Abdoulaye Wade, Macky Sall comme présidents ? Que faire pour ces citoyens, jeunes et personnes âgées quelque fois même érigés en boucliers (aux risques de leur vie) pour la défense des biens communs et édifices publics ? Elle risque d’encourager et précipiter même la transformation de nos partis politiques en mercenariat politique dont les acteurs, parce qu’ils seront indemnisés, une fois le pouvoir conquis, ne s’interdiront aucun coup.»

En tout cas, Nay Leer «attire l’attention et alerte la classe politique et la Société civile sur les conséquences qui peuvent découler du triomphe de cette indemnisation».