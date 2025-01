Démarrage du projet GTA : AEC invoque «une nouvelle ère de sécurité énergétique»

La Chambre africaine de l’énergie (Aec, sigle en anglais), en tant que porte-parole du secteur africain de l’énergie, se félicite du démarrage des opérations de production du projet gazier Greater Tortue Ahme­yim (Gta). Elle considère que «les compagnies nationales d’électricité et les ministères de l’Energie de ces deux pays (le Sénégal et la Mauritanie) ont démontré la valeur de la collaboration du public et du privé, en montrant comment des partenariats solides, des contrats et des politiques favorables à l’investissement peuvent positionner les nations africaines en tant que producteurs de gaz à l’échelle mondiale».

«Nous devons ac­corder aux gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie le crédit qu’ils méritent : ils ont travaillé sans relâche pour assurer la réussite du projet Gta. Grâce à cette réalisation, le Sé­né­gal et la Mauritanie sont en passe de devenir des exportateurs internationaux de Gnl», mentionnent NJ Ayuk, président exécutif de l’Aec, et ses collaborateurs dans un communiqué repris par Le Quotidien.

Lesquels espèrent que «le démarrage de la production de Gta devrait non seulement renforcer le potentiel de la sous-région en tant que plaque tournante du pétrole et du gaz en Afrique de l’Ouest, mais aussi attirer une nouvelle série d’acteurs désireux de tirer parti des opportunités de croissance dans la région. Cette évolution sera renforcée par l’engagement du Sénégal et de la Mauritanie à créer un environnement favorable aux investissements étrangers. Ces deux pays ont fait des progrès considérables ces dernières années pour donner la priorité au caractère sacré des contrats, réformer leurs cadres réglementaires et juridiques, tout en encourageant la participation locale et le commerce transfrontalier». La Chambre de rappeler : «Le Sénégal a mis un point d’honneur à mettre à jour son code pétrolier de 1998, afin de prendre en compte la découverte de Gta et d’autres grands gisements offshore.

La Mauritanie, quant à elle, a pour objectif de rester aussi ouverte que possible aux investissements étrangers et de coopérer étroitement avec les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le pays est engagé dans un processus continu de réformes et il est prêt à travailler avec le reste du monde pour tirer le meilleur parti de ses ressources énergétiques. Ces efforts aboutiront à une plus grande injection de capitaux et de technologies sur le marché et les gouvernements respectifs du Sénégal et de la Mauritanie devraient être félicités pour leur engagement en faveur de projets et d’opportunités fu­turs.

Pour maintenir le rythme du développement pétrolier et gazier, les pays devraient protéger davantage le caractère sacré des contrats, en offrant aux investisseurs étrangers : transparence, sécurité et clarté.»

Cité dans le document, Ayuk déclare : «Des projets tels que Gta mettent en évidence l’ampleur des opportunités que le marché du gaz africain offre aux investisseurs. Le projet montre que le gaz est vraiment bon pour l’Afrique et qu’il jouera un rôle majeur dans l’accélération de la sécurité énergétique, la stimulation de l’industrialisation et la transformation des économies africaines. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Africains peuvent être fiers de Bp, Kosmos energy, Petrosen et Smh. Les gouvernements sénégalais et mauritanien, leurs compagnies nationales d’électricité et leurs partenaires internationaux ont joué un rôle déterminant dans le développement du projet Gta et continueront à jouer un rôle-clé dans la réussite de ce projet et des nombreux développements gaziers qui devraient suivre.»

Le projet Gta a commencé à produire du gaz le 31 décembre 2024. Bp a annoncé le début de l’acheminement du gaz des puits de Gaz naturel liquéfié (Gnl) de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim vers son navire flottant de production, de stockage et de déchargement (Floating production, storage and offloading, Fpso) pour la prochaine étape de mise en service.