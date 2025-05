Affaire Prodac : Un rapport d’expertise accable Mamina Daffé et Cie

Après cent jours d’investigation, l’expert-comptable Abdoulaye Dramé a remis son rapport au Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre de l’enquête sur un détournement présumé de 682 millions de francs CFA au sein du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), rapporte L’Observateur dans son édition de ce samedi 3 mai.

Selon le quotidien du Groupe futurs médias, le rapport, long d’une centaine de pages, retrace la gestion financière du programme sur la période 2017-2018. Il met en lumière de graves irrégularités, notamment le paiement injustifié de plus de 1,3 milliard de francs CFA à la société Tida, alors que le montant initial prévu pour le transit de matériel entre le Port de Dakar et les sites du Prodac était de seulement 813 000 francs CFA.

Les deux principaux mis en cause, Mamina Daffé (ancien coordonnateur du Prodac) et Ibrahima Cissé (gérant de Tida), ont été extraits de prison pour être auditionnés. Assistés de leur avocat, Me Baboucar Cissé, ils ont nié en bloc les faits qui leur sont reprochés. Me Cissé prévoit de déposer une demande de liberté provisoire dans les prochains jours, avance la même source.

Lors de son audition, Mamina Daffé, repris par le journal, aurait tenté de renvoyer une partie des responsabilités à son prédécesseur Jean-Pierre Senghor, affirmant avoir agi « sur instruction du ministère de l’Emploi » pour la passation des marchés. Il aurait également cité une autorisation écrite du ministère des Finances, l’autorisant à prélever 500 millions sur le compte du Prodac.

Les deux hommes ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le 11 novembre 2024. Ils sont poursuivis pour escroquerie portant sur les deniers publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, et pour Mamina Daffé, complicité dans ces infractions, rembobine L’Observateur.