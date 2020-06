Indépendance de la Justice : Me Malick Sall consacre le principe

L’éternelle question de l’indépendance de la justice Sénégalaise s’est encore invitée au «Jury du Dimanche » du Groupe emedias, qui a reçu, Me Malick Sall. Face à l’opinion publique, le Garde des Sceaux a démontré qu’il ne convient pas de décréter un tel principe, mais qu’il faut le consacrer dans les faits.

L’indépendance de la justice Sénégalaise est une réalité. L’assurance est de l’avocat, Ministre de la justice. Selon Me Malick Sall, il n’y a pas l’ombre d’un doute quant à l’indépendance des juridictions sénégalaises. Ce, parce qu’elles la tienne de la Constitution qui l’a consacré. Les magistrats jouissent de toutes les garanties constitutionnelles, dit-il, ajoutant qu’il «assure» que ces acteurs de la justice prennent cette garantie. « Ils sont des juristes comme moi. Je n’ai pas besoin de leur demander de prendre des décisions », a souligné la tutelle. Mieux encore, renchérit Me Sall, il n’a jamais été question pour lui d’interpeller les magistrats dans l’exercice de leur mission. « Depuis plus d’un an que je suis à la tête de ce département, aucun juge ne peut dire que je l’ai appelé dans un dossier civil, commercial ou pénal pour lui dire : voilà ce que le pouvoir politique veut ou ce que le chef de l’Etat veut. Je vous l’assure, le président de la République ne peut pas mettre un visage sur 95% des magistrats. Il ne les connait pas », soutient-il.

Il en veut pour preuve les affaires du député Bougazelli et de l’homme d’affaire, Luc Nicolaï. « Si Bougazelli avait une protection judiciaire ou celle politique, il ne serait pas en prison », dit-t-il, sans ambages. Ensuite, ajoute le Ministre de la Justice, « Bougazelli a présenté plus d’une vingtaine de demandes de liberté provisoire. Toutes les demandes avaient été rejetées avant qu’il n’obtienne cette liberté provisoire », après 6 mois de détention. Dans cette même veine, il précise que le dossier de Bougazelli est toujours en instruction, alors que Luc Nicolaï a été condamné définitivement. « Je vous assure que Luc Nicolaï est en prison du fait de la partie civile qui a demandé la contrainte par corps. Aujourd’hui, s’il payait ses dommages et intérêts, demain, il serait libre », renseigne la tutelle.

Convaincu que la justice Sénégalaise est au service exclusif des populations, le Garde des Sceaux tient à rassurer les citoyens qui se battent pour la protection des plages et la démocratisation par rapport à leur accès. « La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) est en train d’agir. Des rapports seront déposés. S’il s’avère que des crimes ou des délits ont été commis, il y aura, nécessairement, des poursuites. D’ailleurs, ces poursuites, elles peuvent être initiées par des personnes physiques. Pas nécessairement l’Etat », a déclaré le ministre de la Justice. Il convient juste de retenir que les autorités étatiques attendent que l’enquête ouverte sur cette affaire soit bouclée pour lancer la machine judiciaire contre les prédateurs du littorale. « Si les enquêtes qui sont en cours permettent à l’Etat d’agir, soyez sûrs qu’il agira. L’Etat prendra toutes ses responsabilités. Le chef de l’Etat a fait une sortie en ce sens. Il a remis les choses à leur endroit. Pour une fois, vous avez vu comment il était en colère. Parce que, c’est une situation qui met en péril notre vie sociale. Le chef de l’Etat est totalement conscient de cela », fait remarquer Me Sall.