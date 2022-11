Indice de l’industrialisation en Afrique : le Sénégal dans le top 10

« Le Sénégal dans le top 10 de l’indice de l’industrialisation en Afrique » selon le nouveau rapport de la BAD, de l’UA et de l’ONUDI.

Le Sénégal est classé 7ème sur 52 pays avec une moyenne de 0.6147. L’indice de l’industrialisation en Afrique est l’un des nouveaux outils présentés lors du sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique qui s’est achevé, hier, à Niamey. Le Président Macky Sall qui a une vision claire dans son vaste plan et ambitieux qui est le PSE ne s’est pas trompé en misant sur le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha DIOP, pour le matérialiser de la plus belle des manières.

Correspondance particulière de Moustapha Sow