Sommet UA-UE…Macky a vu juste sur le partenariat

Sommet UA- UE du 17 au 18 février 2022…le Président de l’UA a vu juste

Par Ibrahima Diagne de l’UPR/ATANE

A l’occasion du 6éme sommet UA – UE qui s’est tenu du 17 au 18 fevrier 2022 à BRUXELLES, l’Union Patriotique Républicaine / And Tabakh Natangué , (UPR/ATANE) est d’accord que dans le cadre de la coopération UA-UE « Il nous faut un partenariat repensé, rénové et refondé ; un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations » . En ce sens, l’UPR félicite Mr le Président de la République et en tant que Président de l’UA pour son leadership, son engagement et sa position affirmée dans le cadre de la nouvelle orientation que devraient emprunter les deux continents.

Avant le sommet et lors de sa dernière rencontre, l’UPR avait clairement indiqué que : « Avant de tailler un costume à quelqu’un, il faut d’abord prendre ses mesures « et la Présidente de la Commission Européenne Ursula von der LEYEN semble nous avoir entendu car sa réponse est sans équivoque : « Nous avons besoin de vous pour nous dire ce qui est le mieux pour les citoyens africains ». Ainsi, le débat est lancé et faisons de sorte d’absorber rapidement les 150 milliards d’Euros d’investissements promis et le Président de l’UA Macky SALL l’a si bien compris en disant qu’il faut une mobilisation rapide.

Mais pour autant, vue le niveau de besoin en investissement de nos Etats et les urgences infrastructurelles de l’Afrique, nous pensons qu’elle pourrait aller plus vite et mieux dans la mise en œuvre de son agenda de développement si, au lieu de 150 milliards d’euros sur 7ans, arrivait à bénéficier d’un accompagnement de 150 milliards d’euro par an sur 7 ans soit 1050 milliards d’euros.

En effet, de toutes les propositions de l’UA et en accord avec l’UE, tous s’accordent que c’est le secteur privé africain, l’entreprise privée créatrice d’emplois et de revenus, qui devra être d’avantage au cœur de la stratégie « Global Gateway » .Cependant, nous aimons bien rappeler souvent les propos de W Churchill ancien premier ministre de l’Angleterre durant la seconde guerre mondiale qui est une réflexion tautologique à savoir : « Tout le monde voit en un chef d’entreprise un loup à abattre , d’autres en voient une vache à traire, mais personne ne voit le cheval qui tire l’attelage »

Par ailleurs, nous continuons à prôner et à travailler pour une approche zéro immigration clandestine et pour se faire, nous avons besoin de toutes nos intelligences, de toutes nos forces pour mieux accompagner notre jeunesse à rester au pays et les jeunes à être des acteurs clés de l’émergence de notre cher Pays car chaque nation a besoin d’une jeunesse consciente, engagée, impliquée, motivée et digne, capable d’apporter sa contribution qualitative et quantitative.

Vive la Jeunesse !

Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !

Fait à Dakar, le 19 février 2022

Le Secrétariat à la Communication