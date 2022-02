Un avion pour s’amuser ou pour…faire l’amour (Photo)

Las Vegas : une agence de voyage propose de réaliser ses fantasmes à bord d’un avion privé

L’agence de voyage Love Cloud, située à Las Vegas, propose des vols romantiques pour les couples.

Love Cloud est une agence de voyages un peu originale, située à Las Vegas aux Etats-Unis. Elle propose aux couples de voler à bord d’un avion bimoteur pour un vol romantique, se marier… ou réaliser leurs fantasmes

Que ce soit pour célébrer un mariage, un anniversaire, la Saint-Valentin ou tout simplement pour s’amuser, l’agence de voyages Love Cloud, située à Las Vegas, aide à réaliser le rêve de certains couples : rejoindre le Mile High Club, c’est-à-dire de vivre une expérience romantique à bord d’un avion

Atteindre des sommets à Las Vegas

L’agence propose trois options de vol : le dîner romantique, le vol de mariage et de renouvellement des vœux et enfin le vol Mile High Club Experience (une expression qui désigne les personnes ayant des relations à bord d’un avion). Pour l’option Mile High Club Experience, l’intérieur de l’avion est personnalisé, avec un système de son et de lumière sans fil pour les couples qui veulent leur propre playlist. L’agence précise que la cabine est tout confort, avec des draps de satin rouge, des oreillers et des couvertures.

Le site explique également que les couples et le pilote sont séparés par une porte rideaux et que le pilote est équipé d’un casque antibruit pour plus d’intimité. A la fin du vol, les couples reçoivent des cartes certifiant leur expérience « His and Her Mile High Club ». Comptez entre 995 et 1 495 dollars pour…Lire la suite ici