Une femme de 22 ans amoureuse d’un homme de 76 ans

David, 76 ans, et Claudine, 22 ans, se fréquentent depuis quatre ans et prévoient de se marier très bientôt.

David a 54 ans de plus que sa jeune partenaire et la plupart du temps, on les confond souvent avec un grand-père et sa petite-fille ou un père et sa fille.

Mais, l’amour est tout ce qui compte pour eux. S’adressant à AfriMax, le couple a révélé s’être rencontré à l’église il y a quelques années.

David était un intercesseur à l’église et priait toujours Dieu pour une femme. Un jour, Claudine est arrivée et une voix venue de nulle part lui a dit : « Voici ta partenaire idéale ». Il n’avait jamais été marié auparavant. « J’ai prié et jeûné », a-t-il déclaré.

De son côté, la jeune femme a déclaré qu’après leur rencontre, elle n’avait jamais pensé qu’ils tomberaient amoureux, car elle l’avait toujours vu comme un père. Claudine affirme qu’ils sont la cible de critiques en raison de leur différence d’âge, mais cela n’a jamais changé ses sentiments envers son homme.

« Ils vont parler, mais rien ne changera puisque je l’aime. Ils disaient que nous n’étions pas faits l’un pour l’autre, mais je leur ai dit qu’un cœur aimant était suffisant », a-t-elle déclaré. Ses amis l’ont conseillée de quitter cet homme, affirmant qu’il allait mourir et la laisser seule, mais elle a fait la sourde oreille.

« Je ne suis jamais tombée amoureuse en cherchant à hériter de biens. Il me rend heureuse et me remonte toujours le moral. Aucun autre