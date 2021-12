Elle détourne les 41 millions de son père pour s’exiler avec son mari

G. Mbaye a été escroqué par sa fille, A. Mbaye. Actionnaire dans « Légumes d’Or », il avait recruté sa progéniture comme gestionnaire de ladite société.

Mais, rapporte Rewmi Quotidien, au lieu de contribuer à son rayonnement, A. puisait dans le compte bancaire de l’entreprise pour entretenir son train de vie de luxe. Placée sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier, pour abus de confiance portant sur 41 millions FCFA et blanchiment de capitaux, la prévenue a fait face hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Pour justifier son forfait, elle a confié que l’entreprise lui devait 13 mois d’arriérés de salaire. « J’avais un salaire de 400.000 francs. On me versait également des primes de bonification. Mais, on ne me payait pas à un moment donné. C’est pourquoi j’avais retiré 8 millions de francs dans le compte de la société », s’est-elle dédouanée. Âgée de 24 ans et domiciliée à Castors, la commerçante renseigne qu’elle a ensuite subtilisé 36 millions de francs lorsque son père a décidé de la licencier.

« J’étais animée par un esprit de vengeance », lâche-t-elle. « J’avais versé les fonds dans mon compte ouvert à la Cofina. Par la suite, j’ai remis 7 millions de francs à un démarcheur de visa pour voyager au Canada avec mon mari. J’ai investi dans le transport en achetant une voiture de marque Peugeot. Le chauffeur me versait 80 000 francs chaque semaine. J’ai aussi investi dans l’agriculture », avoue-t-elle.

Le maître des poursuites qui a demandé au tribunal de faire fi des liens de parenté, a requis deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et une amende de 34, 5 millions FCFA. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi. « Ses parents se sont séparés depuis sa naissance. Elle m’a dit que son père ne s’est jamais occupé d’eux. Il y’a une certaine colère entre le père et sa fille », déballe Me Mamadou Guèye, avant que le juge ne lui coupe court la parole.

L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre prochain.