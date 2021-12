Restriction anti-Covid : Macky Sall tranche le débat

Le Sénégal n’envisage pas de nouvelles restrictions liées à l’apparition du variant Omicron dans le pays, a annoncé, mercredi le chef de l’Etat. Macky Sall invite les citoyens à « vivre avec le virus » comme ce fut le cas lors de la première vague.

“Je pense que nous devons apprendre à vivre en présence de ce virus puisqu’on ne sait pas quand est-ce que ça va quitter et on ne peut pas arrêter la marche du monde. Nos économies ont été éprouvées. Donc, il nous faut nous adapter dans la riposte sanitaire. Mais je ne suis pas d’avis qu’il faille fermer les frontières ou refaire des Etats d’urgence“, a déclaré Macky Sall, invité de RFI et France 24.

Macky Sall soutient avoir déjà instruit le ministre de la Santé et de l’action sociale de resserrer les dispositifs aux frontières. « Concrètement les tests PCR sont exigés pour tous ceux-là qui n’ont pas le certificat de vaccination ou le pass sanitaire. D’ailleurs, c’est au retour, lorsque que des personnes quittaient le Sénégal qu’on a pu aussi séquencer la présence de ce virus chez nous. Au moment de sortir aussi, si on n’a pas le vaccin, on doit faire le test PCR. Donc, toutes ces dispositions à nos frontières terrestres, aériennes et maritimes vont être renforcées », rajoute Macky Sall.

Le chef de l’Etat d’assurer que les autorités continueront aussi à appeler les populations à se faire vacciner « puisque le vaccin est le seul palliatif qui peut prémunir la personne de situation grave par rapport à ce variant ou à d’autres qui vont venir. »