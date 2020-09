Inondation et Opposants véreux : Le Sénégal est mal barré selon Diaraf Sow

Ils vivent au Sénégal et certains veulent même diriger le Sénégal mais ils prient jours et nuits pour que tout soit échec, ils sont contents lorsque les sénégalais sont en difficulté. Ils en profitent pour discréditer le Président Macky Sall et son Gouvernement.

Ils souhaitent l’échec de leur propre pays à tout projet de développement. Ils ne veulent aucun progrès pour leur propre pays qu’ils prétendent aimer. Ils refusent le développement de leurs pays et feront tout pour faire tout capoter.

Pourtant la plupart d’entre eux ont des comptes bancaires assez fournis mais ils n’y prendront pas un centime pour aider les populations en détresse. Ils préfèrent attendre les prochaines élections.

Le problème des inondations au Sénégal n’est pas un problème d’argent ou d’investissement. Même si on investissait tout le budget du Sénégal pendant des années, ils y’aurait toujours des zones inondées.

Le problème est qu’en Afrique, on habite d’abord pour penser ensuite à l’assainissement.

La plupart des quartiers habités sont bâtis sur des zones inondables.

La seule et meilleure solution, à notre avis, est qu’il faut raser ces zones, déconstruire certaines villes qui ne devraient plus être habitées et construire un réseau d’assainissement adéquat avant tout projet d’urbanisation. Ce qui n’est pas un mince projet !

Les populations sont elles prêtes pour accepter de quitter leurs zones inondées ou inondables sans chercher à résister à l’autorité ?

Bien sûr, la plupart n’acceptera pas.

Que faire alors à part construire des égouts là où c’est possible ? L’ État a-t-il les moyens de faire partout et en même temps tout ce réseau d’assainissement sur toute l’étendue du territoire dans toutes les zones inondables qui souffrent de ce problème ? Non !

Matériellement, financièrement, techniquement, c’est impossible.

La vérité est qu’il faut être très exigeant sur les zones habitables dans le futur et veiller à ce qu’il ait un réseau d’assainissement bien huilé avant toute occupation familiale et humaine.

Malheureusement, depuis l’indépendance, nos Présidents ont laissé les gens habiter n’importe où avec une prolifération des bidonvilles qui sont aujourd’hui à l’origine des problèmes que vivent les populations après chaque forte pluie.

En tout état de cause, le problème des inondations n’est pas une mince affaire que l’on peut résoudre de manière définitive si non les nations les plus développées et les plus grandes villes du monde n’en seraient jamais victimes: New York, Tokyo, Paris, Las Palmas, certaines villes de la Russie en 2020 en ont tous été victimes car Inna sabnal ma’a sabbann, Mata Allakum Wali An Àmikum, la pluie est en réalité un bienfait du bienfaiteur Allah. Il faut aller vérifier sur YouTube.