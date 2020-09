Inondations : Les sinistrés de Keur Massar déplacés dans des sites aménagés

Des écoles et autres sites ont été aménagés pour accueillir les victimes des inondations qui ont touché de plein fouet la commune de Keur Massar. Les opérations de relogement des sinistrés ont démarré depuis avant-hier, a assuré le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall, interrogé par Radio Sénégal.

« Le travail de relogement a démarré actuellement au niveau du site de Keur Massar », a-t-il expliqué. « Nous avons eu, quand même, à accueillir quelques familles au niveau des Parcelles Assainies de Jaxaay. L’installation des tentes et la mise en condition se poursuivent. En principe, dès aujourd’hui, on pourrait commencer à y recevoir », dit-il.

Avant d’ajouter : « Nous avons démarré en accueillant dans un premier temps les familles volontaires. Parce que toutes ne souhaitent pas être relogées. C’est aussi cela la vérité. Il y en a déjà qui ont quitté les sites. Il y en a également qui ont été logés dans les établissements scolaires. Et (d’autres) préfèrent rester chez eux, estimant qu’ils sont en sécurité. Parce qu’occupant des bâtiments à étages ».

S’agissant des conditions de recasement, il précise que « c’est des tentes qui sont installées. Et on a mis le nécessaire, (matelas), également l’électricité. L’approvisionnement en eau est effectif, la sécurité et le volet sanitaire. On les accompagne également pour la restauration. Pour l’instant, ça se passe bien parce qu’on a accueilli des familles avant-hier ».