Insultes sur les réseaux sociaux : Trois élèves exclus définitivement à Ziguinchor

L’Inspection d’Académie de Ziguinchor a pris une décision radicale en excluant définitivement trois élèves du CEM Boucotte Sud pour « indiscipline caractérisée ». Ces élèves de la classe de 3e ont été sanctionnés pour avoir insulté des membres du personnel de l’établissement via des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Selon la décision signée par l’Inspecteur d’Académie, Papa Gorgui Ndiaye, et fondée sur la délibération du Conseil de discipline du 24 février 2025, les élèves concernés – Abdou Ndiaye, Eliasse Badiane et Idrissa Diatta – ne pourront plus poursuivre leur scolarité dans cet établissement. Une mesure qui vise à rappeler l’importance du respect des enseignants et du personnel éducatif, selon Senego.

Face à la montée des actes d’indiscipline en milieu scolaire, cette exclusion suscite des réactions partagées. Certains estiment qu’il s’agit d’une sanction nécessaire pour rétablir l’ordre, tandis que d’autres plaident pour une approche éducative plutôt que punitive.