Interdiction des porte-bagages : Les transporteurs grognent…l’État recule

Après le drame et l’émotion qu’il a provoqués, qui a fait 41 morts et 99 blessés, l’Etat a pris 22 mesures lors d’un Conseil interministériel convoqué lundi dernier pour assurer la sécurité routière. Jeudi, les ministères de l’Intérieur et des Transports ont signé le premier arrêté conjoint qui interdit désormais le transport interurbain entre 23 heures et 5 heures du matin. Durant les heures d’interdiction de circulation de véhicules de transport public interurbain de personnes, l’arrêt et le stationnement sur les axes interurbains sont interdits. Les véhicules concernés ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou parkings réservés à cet effet.

Mais, il s’est produit un coup de théâtre dans la soirée d’hier nous informe Le Quotidien. L’Etat est revenu sur une décision fondamentale : l’interdiction des porte-bagages. Face à la résistance des transports, le gouvernement a décidé d’offrir une période dérogatoire d’un an aux routiers dont les véhicules ne disposent de soute à bagages. Même s’il promet d’accélérer le processus de renouvellement du parc automobile.