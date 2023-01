Pape Sarr gifle le Professeur Kader Boye : « le diable a pris son cerveau »

Mais de quelle tarterie Kader Boye est-il la référence ?

Il y a des gens qui ont véritablement besoin de délivrance tellement le diable a pris possession de leur cerveau et de leurs entrailles. L’exemple le plus parlant est sans nulle doute ce professeur Kader Boye qui jouissait jusqu’ici d’une présomption d’intelligence et de probité et qui vient de se dénuder à la face du monde dans une sortie à la tarte sans crème pour conseiller au doyen des juges Maham Diallo de prononcer un non-lieu dans l’affaire du Yakatan.

En se prononçant ainsi sur un verdict dont il n’a nulle incidence, l’ancien recteur nous la joue rictus au verso comme un vieil homme désolé au lendemain d’une veillée nuptiale que les disfonctionnements érectiles auraient rendu cauchemardesques. Au recto en principe, même les tarés gardent une distance à minima par respect pour la déontologie et l’orthodoxie. C’est vrai qu’il vaut mieux la fermer et passer pour un niais que de l’ouvrir bien grande pour démontrer de l’imbécilité intellectuelle.

Le profil cognitif de ce pachyderme de la sottise, sorti de notre machine universitaire, est certainement en phase avancée de régression et dans ce pays malheureusement, on acquiert une notoriété à vie alors qu’on devrait sans cesse éprouver ces gens qui nous servent d’intellectuels pour saisir et canaliser à temps les processus de régression et de folie. La déficience est manifeste dans le discours de Kader Boye. Encore un idiot à col blanc de la race que décrit Albert Jacquard quand il parle des nullards ayant tout appris par cœur et acquis avec succès tous les diplômes existants.

Cette vermine s’autoglorifie ensuite d’avoir franchi les épreuves d’intelligence et ne font plus attention à la déficience mentale qui atteint souvent les esprits non construits autrement que par l’apprentissage mémoriel. La mémoire n’est pas l’ami de l’âge et elle devient peu fiable au fil des ans. Quand tout le processus intellectuel comme chez beaucoup de sénégalais est fait d’apprentissage par cœur on produit des « ngouderies » infâmes et des « Kader » cervelle de yaboye.

C’est à la fois infamant et triste parce que ce célèbre professeur Kader Boye aurait pu laisser à la prospérité ses lettres de noblesse. Au lieu de ça, il vient de s’abandonner à la tarterie la plus vile et personne ne sait vraiment qu’elle mouche l’a piqué encore moins de quelle tarterie il se fait à présent le représentant pour débiter des sottises aussi immondes.

Kader Boye est à la fois minable et pitoyable dans cette sortie au vitrioles que rien ni personne ne l’obligeait à faire. Mais quand les démons entrent en jeu et que vous vous retrouvez dans les encablures de l’axe du mal, ou vous courez vous éloigner ou vous plastronnez de niaiserie et de suffisance d’un cadre qui croit devoir parler coûte que coûte.

Qu’à cela ne tienne, nous avons du temps et il nous plaît chaque fois qu’une bêtise est publique de rendre aux sots et autres arrogants les retours de leurs livrables infâmes.

Zéro sur vingt, Monsieur le professeur, vous êtes tombé à la fois en désuétude et en discrédit. L’histoire ne retiendra de vous que cette infamie qui vous caractérise désormais.

Parce qu’à présent vous êtes de la race des vauriens qui parlent à perdre toutes les occasions de se taire. Votre sortie constitue une honte sèche pour les laboratoires et la doctrine. Que Dieu nous garde de vos méfaits !

Pape SARR

Duc de Diapal