Le maire de Dakar a accordé un entretien à TV5 MONDE dans lequel il a abordé la question des tensions à Ngor entre les populations et les gendarmes. Barthélémy Dias a ensuite revisité l’état de la coalition Yewwi Askan Wi dont il est membre, et a assuré que l’unité existe bel et bien au sein de la coalition. Concernant ses relations « tendues » avec Ousmane Sonko ces derniers jours, Barthélémy Dias a préféré ne plus revenir sur le sujet.