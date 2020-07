Isolée pour la covid-19…une enfant de 2 ans violée à l’hôpital

Une enfant de deux ans aurait été violée alors qu’elle se trouvait dans un quartier d’isolement de Covid-19 dans un hôpital en Afrique du Sud.

La tante de l’enfant en bas âge, qui reste anonyme pour protéger l’identité de l’enfant, a déclaré que la jeune fille avait été admise à l’hôpital après avoir développé des symptômes de Covid-19.

L’hôpital a informé la mère de la victime qu’elle devait être placée dans une salle d’isolement.

La mère est rentrée chez elle mais a été contactée ce soir-là et a dit que l’enfant pleurait et semblait souffrir, a rapporté News24.

« La mère et l’enfant ont été référés à l’hôpital George Mukhari par la clinique KT Motubatse de Soshanguve le 15 juin », a expliqué la tante.

«Les infirmières de la clinique ont déclaré que l’enfant ayant du mal à respirer, elle devrait être emmenée à l’hôpital George Mukhari pour subir un test de dépistage du coronavirus.

«L’hôpital a appelé le soir et a dit à la mère que l’enfant pleurait et souffrait. Plus tard, ils ont appelé vers 23 heures et ont dit que l’enfant dormait maintenant. Le personnel de l’hôpital a appelé de nouveau le matin et a dit à ma sœur de venir chercher son enfant parce qu’elle avait été libérée. L’hôpital a déclaré que l’enfant avait un résultat négatif pour Covid-19.

La tante a déclaré qu’après que l’enfant avait été récupérée à l’hôpital, elle semblait avoir du mal à marcher.

«J’ai vu qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec l’enfant. Alors que la mère changeait de couche, elle a découvert du liquide blanc sur ses parties intimes.

«Au début, elle pensait qu’il s’agissait de médicaments car l’enfant avait été hospitalisé à cause de la covid-19. Mais le lendemain, ce même liquide blanchâtre sortait toujours », a déclaré la tante aux médias locaux.

Lorsque la mère a inspecté de près son enfant, elle a pu constater qu’il y avait eu «pénétration», selon la tante.

La jeune fille a été ramenée à l’hôpital où une infirmière a déclaré que certains éléments indiquaient que l’enfant avait été violée.

Le porte-parole de la police provinciale, le brigadier Mathapelo Peters, a déclaré à News24 qu’une affaire de viol avait été ouverte.

L’hôpital mène également sa propre enquête sur l’incident.