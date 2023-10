Israël-Palestine : Ce que l’UNIS demande aux présidents africains

Israel-Palestine : L’Unis invite le président Macky Sall à engager le Sénégal et d’autres pays africains dans une mission de médiation et de paix entre les palestiniens et les israéliens, avec l’objectif prioritaire d’obtenir un cessez-le feu et de faire libérer les otages. Lorsque des milliers de civils tombent sous les coups du Hamas et des forces israéliennes, l’urgence et la responsabilité commandent d’aller au-delà d’une simple déclaration.

Si le Sénégal estime être un pays qui mérite de siéger au conseil de sécurité, alors il a le devoir de faire preuve de leadership dans les initiatives pour la paix dans le monde. Une médiation africaine est d’autant plus opportune que les différents blocs sont divisés. Russes et chinois s’opposent aux européens et américains sur l’Ukraine. Les occidentaux, européens et américains ont choisi de supporter les actions punitives d’Israël envers les populations civiles palestiniennes qui sont bombardées de manière indiscriminée. Les arabes feront aussi preuve de soutien et de solidarité avec les palestiniens.

Ces postures respectives n’aident pas à apaiser le conflit et placent déjà tous ces acteurs dans une position de quasi belligérants avec parti pris. Or, éteindre les feux de cette guerre est une urgence. Dans ce contexte, l’Afrique doit assumer le rôle de partenaire neutre et juste en ouvrant des voies de dialogue, d’apaisement et de résolution. La neutralité et la maturité africaine sont nécessaires face aux passions violentes qui agitent les différentes parties. Le Sénégal peut faire preuve de leadership dans ce sens pour la cessation immédiate des hostilités.

Ensuite, pourront être abordées de nouvelles dynamiques de paix pour que les peuples Israéliens et palestiniens puissent vivre en paix et en sécurité, dans le respect des résolutions du conseil de sécurité qui ont déjà fixé les limites de leurs frontières, les palestiniens n’ayant pas encore établi leur pleine souveraineté sur les territoires occupés par Israël et ses colons extrémistes. Cette occupation équivaut à un régime d’apartheid. Les israéliens ont cependant droit à une terre et une patrie où ils peuvent vivre en sécurité avec les pays voisins. Cette patrie doit être reconnue par tous les pays arabes. La normalisation des relations entre israéliens et palestiniens, entre juifs et arabes, doit être un objectif des nations unies, concomitamment à la reconnaissance des frontières fixées par les nations unies. La paix est un objectif universel, un facteur de prospérité et de raffermissement de la sécurité internationale.

Amadou Gueye, président de l’UNIS