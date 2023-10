Inflation de candidatures : L’Unis interpelle sociologues et journalistes

221 Candidatures à la présidentielle. L’UNIS invite les sociologues et journalistes à explorer les causes et facteurs probables qui justifient l’inflation de candidatures à la présidentielle de 2024 au lieu de se limiter à flétrir leur décompte sans comprendre le pourquoi.

S’agit-il d’une opération de sabotage ou simplement l’expression d’une liberté démocratique accessible à tout le monde ?

S’agit-il d’un indicateur de non satisfaction envers les leaders des partis politiques ou encore le signe que les citoyens sont convaincus qu’ils ont des solutions et capacités supérieures aux politiciens qui ne dirigent que par le fait de leurs appareils de partis et que nous vivons dans la république des partis politiques ?

Tant et aussi longtemps que les plus nuls dirigeront ce pays, il y aura des milliers de volontaires pour les remplacer. C’est une réaction élémentaire et un acte de responsabilité. Nous ne sommes pas dans une société de mérite mais bien dans la république des partis politiques.

De ce point de vue, l’inflation de candidatures pourrait être interprétée comme une insurrection et un acte de défiance à l’establishment. Les sociologues payés par les fonds publics devraient consacrer leurs méninges à décortiquer ces interrogations. Les candidats sont disponibles et pourraient se prêter à une telle enquête.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS