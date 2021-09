Issa Seye (APR) corrige Cheikh Bakhoum et son gang de Fatickois

APR Grand-Yoff: Cheikh BAKHOUM ou l’incarnation des démons de la division

Avant d’arriver à la conclusion, commencer par rappeler quelques faits pour poser le contexte et le cadre qui motivent cette mise au point destine destinée à la sauvegarde ainsi qu’à la préservation de l’unité de l’APR Grand-Yoff (et par conséquent de Benno Bokk-Yaakaar ) à la veille d’élections aux enjeux cruciaux.

Quelques faits

Le mercredi 23 juillet 2014, après avoir activement contribué par des manœuvres souterraines à la débâcle de BBY pendant les élections locales, ce politicard a été nommé au poste de directeur général de l’ADIE. Cette date marque le point de départ de sa démarcation ; ce qui ne saurait lui être refusé. Cependant, là où le bât blesse est que cette station et les avantages financiers qu’elle procure sont utilisées pour combattre des camarades afin de s’assurer un leadership dans l’APR-Grand-Yoff. Ce qui ne cesse de créer des conflits bien évitables et d’affaiblir le parti. Au moyen de l’achat de conscience, cet homme ne cesse depuis 2014 de séparer les militants de Grand-Yoff de leurs responsables en vue de les attirer à lui, au lieu de piocher dans la grande masse des sans-parti en vue de massifier l’Apr.

Cette situation a divisé la coalition BBY de Grand-Yoff au point qu’il a été installé deux comités électoraux durant la campagne présidentielle de 2019 à la suite de l’échec d’une rencontre d’installation d’une entité unique qui d’ailleurs a été marquée par des scènes de violence au cours de laquelle des armes (à feu même) ont été brandies. Ce qui à notre avis a été bien prémédité par cette boîte à chagrin qui voulait à tout prix être à la tête dudit comité. Pour preuve, le lendemain, dans les rues de Dakar, ont été mis en circulation des véhicules à l’effigie de Cheikh BAKHOUM. Jugez-en vous même.

D’ailleurs, cette volonté de nous forcer sa personne, cet agent infectieux a débordé les limites du parti jusqu’à toucher à la question sensible de la cohésion à Grand-Yoff. Pour illustration, suite à la mort au cours d’une bagarre du jeune Feu Patrick GOMIS, les amis et parents de ce dernier avaient décidé d’organiser une marche afin de réclamer de la part des autorités une plus grande attention au sujet des questions de sécurité dans notre localité. Malheureusement, ayant eu vent de cette information, cet homme a voulu torpiller la démarche et orienter les lumières vers lui pour faire croire à l’opinion nationale qu’il est sensible aux problèmes de Grand-Yoff alors qu’il n’en est rien.

Claquemuré dans une tour d’ivoire depuis 2014, ce n’est qu’en cette période préélectorale que subitement il commence à manifester une générosité (suspecte bien évidemment : on a tout compris).

Encore assez récemment, toujours fidèle à sa tradition de diviser, cet homme convoque une partie des camarades sous couvert de l’APR Dakar dans le but de se présenter comme le point focal du parti au niveau communal et son représentant au niveau départementale. Piège dans lequel le député Badou DIOUF est tomber au point de lui demander des représenter dans les commissions administratives de révision des listes électorales.

Conclusion

Mr Cheikh BAKHOUM, nous vous annonçons solennellement et en public que vous n’avez ni la carrure, ni les qualités pour diriger les Grand-Yoffois. D’ores et déjà, pour vous éviter tout investissement inutile, les élections territoriales étant par principe l’affirmation d’une appartenance et d’un ancrage social à un terroir, vous savez très bien que vous n’êtes pas le candidat indiqué. Vous pourrez toujours rêvasser, mais soyez assuré que l’arrogance et la lâcheté ne sont pas tolérées à Grand-Yoff. Le mensonge non plus. Rappelez-vous comment vous avez leurré les Sénégalais en affirmant que « le Sénégal dispose du plus grand datacenter en Afrique de l’Ouest. Il est de type Tiers III » alors que l’Uptime Institute, le référent mondial en matière de classification des datacenters, a indiqué ne pas avoir certifié ledit datacenter pour le moment. Mieux,plusieurs datacenters situés dans des pays d’Afrique de l’Ouest ont, soit des superficies, soit des puissances énergétiques supérieures à celles du datacenter national du Sénégal.

Mr. Cheikh BAKHOUM, considérant votre nocivité, nous ne vous laisserons plus désormais, approcher les Grand-Yoffois au point d’en faire des cas contacts où des cas communautaires.

Un homme averti en vaut…

Pour finir, conformément à la ligne d’unité et d’ouverture prônée par le Président de la coalition BBY, son Excellence M. le Président de la République Macky SALL, Nous tendons la main à notre camarade ADAMA FAYE , ainsi aux autres Comme :

( SES DIAMBARS DE JEUNES ET AUSSI A NOS BRAVE-DAMES ) qui se sentent frustres au sein de la coalition BBY au regard de tous les efforts consentis au bénéfice de BBY et de l’APR Grand-Yoff en particulier et

du parti en général.

Fait à Grand-Yoff

ISSA MIMI SEYE DOMOU GRAND-YOFF AUTHENTIQUE