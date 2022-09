Jalouse, une femme empoisonne le camarade de classe de sa fille

Un garçon de 13 ans est décédé à Karaikal de Pondichéry, Inde, des suites d’un empoisonnement, la police soupçonnant que la mère de sa camarade de classe avait mis du poison dans sa boisson gazeuse parce qu’il avait surpassé sa fille…

Le garçon est rentré chez lui vendredi 2 septembre vers 12h30 après une répétition pour la journée annuelle de son école et a commencé à vomir, alarmant ses parents, ont annoncé des responsables. Selon une plainte à la police déposée par sa mère au poste de police de Karaikal le même jour, le garçon a dit à sa mère qu’il était tombé malade après avoir consommé une boisson gazeuse à l’école.

“Après être rentré chez lui dans l’après-midi, il a commencé à vomir. Il a dit qu’il s’était senti malade depuis que le gardien de l’école lui avait donné une boisson fraîche », a déclaré son père à l’agence de presse ANI. Après être rentré chez lui, le garçon a demandé à sa mère si elle lui avait envoyé de la boisson non alcoolisée, selon la plainte. La mère pense qu’un autre parent avait donné la boisson au gardien de l’école.

L’élève a été transporté d’urgence à l’hôpital gouvernemental de Karaikal, où il a reçu des soins et a été renvoyé chez lui. Son état s’est toutefois aggravé et il a été hospitalisé tard dans la soirée ce même vendredi.

La famille du garçon, quant à elle, est retournée à l’école pour savoir qui avait donné la boisson au gardien de sécurité. Selon des responsables, la mère de la camarade de classe du garçon avait été vue en train de remettre la boisson au garde de sécurité dans les images de vidéosurveillance de l’école.

Une vidéo du jeune garçon de 13 ans parlant depuis son lit d’hôpital a depuis été largement partagée sur les réseaux sociaux, où on l’entend dire que sa camarade de classe s’est disputée avec lui après avoir marqué plus de points qu’elle.

“Sa mère a donné une boisson non alcoolisée au gardien de mon école en disant que ça venait de ma mère », a-t-il déclaré dans la vidéo non datée. « J’ai bu et j’ai commencé à me sentir mal à l’aise alors je suis rentré chez moi. Puis j’ai commencé à vomir », a déclaré le garçon.

La famille du garçon a allégué qu’il avait été empoisonné parce que la mère de sa camarade de classe était jalouse de ses résultats scolaires. “De LKG à maintenant, il a été premier de sa classe. Cet empoisonnement est arrivé par jalousie», a déclaré un membre de la famille du défunt. La famille du garçon a manifesté devant l’hôpital vendredi soir, contre une négligence de la part de l’hôpital.

« Nous courions entre l’hôpital et le commissariat. Il allait bien jusqu’à 20 heures la nuit dernière et lorsque la police est soudainement arrivée, nous savions que quelque chose n’allait pas », a déclaré la personne citée plus haut.

Alors que la police a initialement déposé une plainte en vertu de l’article 328 (blessures au moyen de poison, etc., avec l’intention de commettre une infraction) du Code pénal indien, des accusations en vertu de l’article 302 (meurtre) ont été ajoutées après la mort du garçon.

L’accusée de 42 ans a été arrêtée samedi pour empoisonnement, a déclaré le surintendant principal de la police de Karaikal, R Lokeshwaran. “C’est une affaire de meurtre claire et nette », a déclaré le SSP. “La version de l’accusée est qu’elle a mélangé des pilules laxatives de quelqu’un qui fabrique des médicaments locaux pour…lire la suite ici