Jamra quitte And Samm Jiko Yi !

JAMRA QUITTE LA COALITION « AND SAMM JIKO YI »

LORSQU’EN 2018 une demie-douzaine d’organisations socio-religieuses portaient sur les fonts baptismaux la Coalition « And Samm Jukko yi », aux Parcelles Assainies, dans l’enceinte de la mosquée gérée par Oustaz Adama Seck, vice-président de Fédération des associations des écoles coraniques, nous étions tous, en temps que membres-fondateurs, conscients qu’il s’agissait d’un engagement moral et patriotique dont le défi majeur, qu’il nous incombait à tous de relèver, pouvait se circonscrire en terme de :

– PRÉSERVATION des nobles valeurs que nous ont généreusement léguées nos vaillants ancêtres et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise ;

– DÉFENSE des nobles idéaux de notre Sublime Religion, en tant que ultime rampart face aux conséquences perverses de la Mondialisation, avec son funeste cort8ège de mimétisme aveugle des sous-cultures extérieures, souvent porteuses de contre-valeurs de nature à porter atteinte à nos bonnes mœurs, à la santé mentale et morale de nos enfants, à encourager la dégradation de l’image de la femme…

MAIS NOUS ÉTIONS, TOUS, surtout acquis à l’idée de ne devoir ménager aucun effort pour NOUS OPPOSER RÉSOLUMENT au déroulement, sous nos cieux, sous quelques formes que ce soit, de L’AGENDA DES LOBBIES LGBT ET MAÇONNIQUES, qui constituent toujours une menace autrement plus pernicieuse d’une RE-COLONISATION DES ESPRITS, en PERVERTISSANT nos valeurs socio-cilturelles et détruisant cette importante cellule de base de la société, qu’est la Famille.

UNE COALITION c’est LIBREMENT qu’on peut y adhérer. Mais c’est tout aussi LIBREMENT qu’on peut en sortir.

LE BUREAU EXÉCUTIF DE L’ONG ISLAMIQUE JAMRA, après en avoir largement échangé, sous l’autorité morale du Président exécutif de JAMRA Imam Massamba Diop, a décidé, en toute SOUVERAINETÉ, ce jeudi 06 juin 2024, de DÉMISSIONNER de toutes les instances de la Coalition « And Samm Jukko yi ».

LE BUREAU EXÉCUTIF DE JAMRA félicite tous ses responsables qui ont eu à le représenter dignement aux diverses activités de « And Samm Jikko yi », à travers les personnes du vice-président chargé des relations avec les organisations religieuses Imam Moustapha Diop; le coordonnateur de la Cellule de JAMRA de Kougheul (Région de Kaffrine) Birame Traoré ; le Coordonnateur de la Cellule de JAMRA de Khombole (Région de Thiés) Cheikh Ahmadou Bamba Faye; le vice-président chargé de la Communication MMG.

LE BUREAU EXÉCUTIF DE JAMRA se réjouit que ses différents mandataires, durant ces 06 ans de compagnonnage exaltant avec la coalition « And Samm Jikko yi », n’aient ménagé aucun effort pour participer activement à TOUS LES PROGRAMMES d’animations, d’investigations, de mobilisation, dans les légitimes combats de préservation de nos valeurs; et de n’avoir failli à aucun de nos engagements, y compris financiers.

LE BUREAU EXÉCUTIF DE JAMRA, après avoir rendu hommage à la bravoure et au pratriotisme de TOUS LES MEMBRES de la coalition « And Samm Jikko yi », avec lesquels nos différents mandataires ont toujours su entretenir d’excellents rapports fraternels, souhaite une bonne continuité aux activités de la coalition « And Samm Jikko yi ».

Dakar, 06 juin 2024

Le Bureau exécutif de

l’Ong Islamique JAMRA