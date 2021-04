Jeune tué à l’UCAD : la victime et le meurtrier ne sont pas…étudiants

L’enquête sur la mort du jeune homme, Ismala Diémé, tué lors des affrontements entre des membres du mouvement Kenkendo et ceux de Ndefleng à l’université de Dakar, commence à révéler ses secrets. Tout d’abord, les éléments de l’enquête précise que la victime ne serait plus inscrite à l’université et n’est donc plus étudiant.

Le second élément de l’enquête a identifié le présumé meurtrier qui est entre les mains de la police.

D’après ces éléments, il s’agirait d’un certain A. Ndiaye qui ne serait pas aussi un étudiant.