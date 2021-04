Locales…Des libéraux battent le rappel des troupes

Les libéraux de la Commune de Pikine-Ouest, sous la houlette de leur responsable Nogoye Seck, ont battu hier le rappel des troupes en direction des Locales et de la Présidentielle de 2024. Ils ont exigé la révision du procès de leur frère et candidat à la Présidentielle en 2024, Karim Wade, et la restitution de tous ses droits pour éviter des troubles dans le pays.

En réunion publique d’information (Rpi), ces militants du parti Démocratique Sénégalais (Pds) ont aussi dénoncé la gestion du Président Macky Sall qui a remis en cause, selon eux, tous les acquis démocratiques et plongé le pays dans une régression économique et sociale avec ses décisions impopulaires. A la suite de cela, ils ont demandé à leurs frères de parti de s’unir pour la reconquête du pouvoir…en commençant par les locales.

Source l’AS