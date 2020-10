Invité de l’émission « Ndoumbélane » sur la SENTV, Abdou Karim Fofana, a lancé un message fort à l’endroit des jeunes. « Le développement part des mains de ceux qu’ils concernent.Pour mener notre cher pays vers l’émergence tant souhaitée par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous devons inviter notre jeunesse à plus de responsabilité. Nous, jeunes, devons être porteurs d’un message d’espoir. Toutes les réformes faites autour de l’enseignement supérieur vont permettre de faciliter l’employabilité des jeunes.Il faut arrimer nos systèmes de formation avec les besoins du marché de l’emploi. Et, c’est ce qu’ a , certainement, compris nos autorités à procéder à ces changements au niveau de nos universités et autres écoles et/ ou instituts « , le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique.