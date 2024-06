Joal : le ministre Khady Diène dans la rue avec les jeunes pour nettoyer…

Grande offensive contre l’insalubrité à Joal : Le Ministre Khady Diène Gaye mobilise la jeunesse lors de la Journée d’Investissement Humain « Set Sunu Réew »

En réponse à l’appel du Président Bassirou Diomaye Faye, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a lancé une initiative majeure contre l’insalubrité dans sa ville natale de Joal.

La Journée d’Investissement Humain « Set Sunu Réew » a vu la mobilisation de la population dès les premières heures de la matinée, armée de balais, pelles, brouettes et autres outils, pour nettoyer la presqu’île sérère. Sous la conduite de la Ministre, les habitants, jeunes et moins jeunes, ont arpenté les rues de Joal pour débarrasser la ville de ses déchets.

Le ministre a accompagné les participants dans une visite des dépôts d’ordures signalés par les résidents et les pêcheurs, et a immédiatement contacté son collègue de l’Assainissement et de l’Hydraulique pour plaider en faveur d’une intervention rapide, suscitant l’espoir et la satisfaction des habitants. En reprenant le slogan « Jub, Jubal, Jubànti » prôné par le Président Bassirou Diomaye Faye, Khady Diène Gaye a exhorté la population à maintenir cette dynamique de propreté et de solidarité.

La journée s’est conclue par des discours motivants, appelant à redoubler d’efforts pour un Sénégal plus propre et uni. Les habitants de Joal, inspirés par cette initiative, se sont engagés à perpétuer cet esprit de solidarité et de propreté au-delà de cette journée.

Correspondance particulière de Amadou Seck Ndiaye